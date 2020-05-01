Сергей Сивохо обвинил ВСУ и нацбаты в мародерстве на Донбассе



Как сообщает портал Страна, Сивохо утверждает, что украинские бойцы могли заниматься мародерством в опустевших домах украинцев, покинувших зону боевых действий.

Сивохо рассказал о том, что у него на территории Донбасса, неконтролируемой украинской властью, находится две квартиры, однако они находятся в целости, поскольку за ними присматривают некие «неравнодушные люди.

В то же время, по словам Сивохо, у многих его знакомых были дома на неподконтрольных территориях, в том числе — в зоне, где проходили боевые действия. Вопрос о том, кто разграбил их дома, по словам бывшего советника секретаря СНБО, остается открытым, однако он допускает причастность обеих сторон конфликта к мародерству.

Он напомнил об объявлениях о продаже стиральных машин, которые появлялись на «Новой почте», которые отправлялись с Донбасса — якобы, в объявлениях содержалась просьба «сливать воду перед отправкой в Украину».

В то же время, продавать свои квартиры на Донбассе Сивохо не собирается, из-за значительного падения стоимости недвижимости там.

Ранее СМИ писали о том, что в интервью «Гордону» Сивохо рассказал о возможности того, что президент Зеленский посадит «негодяев и расхитителей», что, по мнению экс-советника главы СНБО должно стать для них большим сюрпризом. Еще одним сюрпризом, на этот раз — для «партии войны», Сивохо считает завершение войны на Донбассе, которое, по его мнению, по силам действующему президенту. В то же время, отметил Сивохо, на текущий момент Зеленский не успел выполнить свои предвыборные обещания. Экономика - Сегодня, 17:22 186 Экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, на которого напали националисты во время презентации «Национальной платформы примирения», заявил, что бойцы украинской армии могли заниматься мародерством в зоне боевых действий на Донбассе.Как сообщает портал Страна, Сивохо утверждает, что украинские бойцы могли заниматься мародерством в опустевших домах украинцев, покинувших зону боевых действий.Сивохо рассказал о том, что у него на территории Донбасса, неконтролируемой украинской властью, находится две квартиры, однако они находятся в целости, поскольку за ними присматривают некие «неравнодушные люди.В то же время, по словам Сивохо, у многих его знакомых были дома на неподконтрольных территориях, в том числе — в зоне, где проходили боевые действия. Вопрос о том, кто разграбил их дома, по словам бывшего советника секретаря СНБО, остается открытым, однако он допускает причастность обеих сторон конфликта к мародерству.Он напомнил об объявлениях о продаже стиральных машин, которые появлялись на «Новой почте», которые отправлялись с Донбасса — якобы, в объявлениях содержалась просьба «сливать воду перед отправкой в Украину».В то же время, продавать свои квартиры на Донбассе Сивохо не собирается, из-за значительного падения стоимости недвижимости там.Ранее СМИ писали о том, что в интервью «Гордону» Сивохо рассказал о возможности того, что президент Зеленский посадит «негодяев и расхитителей», что, по мнению экс-советника главы СНБО должно стать для них большим сюрпризом. Еще одним сюрпризом, на этот раз — для «партии войны», Сивохо считает завершение войны на Донбассе, которое, по его мнению, по силам действующему президенту. В то же время, отметил Сивохо, на текущий момент Зеленский не успел выполнить свои предвыборные обещания. Экономика - Сегодня, 17:22 186

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