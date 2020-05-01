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Жители Луганска не смогут сразу получить свои пенсии после возобновления работы КПВВ

verter Вчера, 19:0039Новости
Жители Луганска не смогут сразу получить свои пенсии после возобновления работы КПВВ
Возобновление пропуска через государственную границу и линию соприкосновения будет зависеть от эпидемиологической ситуации на граничащих территориях.
Об этом «Новостям Донбасса» заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, решение об открытии КПВВ на Донбассе командование ООС будет принимать, руководствуясь безопасностью населения и вверенных ему военнослужащих.

Он отметил, что из-за невозможности пересечь КПВВ у людей, которые проживают на неподконтрольных территориях Донбасса, накапливаются пенсионные и прочие выплаты. При этом, констатирует министр, жители ОРДЛО не смогут сразу пересечь линию соприкосновения и получить свои выплаты.

«А те, которые пересекут линию разграничения, попадут в «Ощадбанк», а в «Ощадбанке» не будет столько наличных денег, чтобы им все выдать. Это невозможно», — заявил он.

Резников отметил, что МинВОТ взаимодействует с Минсоцполитики, Пенсионным фондом, Службой безопасности, Госпогранслужбой и другими ведомствам, чтобы наладить систему пропуска и выплат.

«Например, пенсионеры. Они все имеют электронное удостоверение. Они получат смс и тогда в порядке, алфавитном или возрастном, записываются, сообщая, когда хотят пересечь КПВВ, посетить «Ощадбанк», социальные службы», — сообщил министр. Экономика - Сегодня, 18:30 330

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