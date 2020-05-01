Жители Луганска не смогут сразу получить свои пенсии после возобновления работы КПВВ



Об этом «Новостям Донбасса» заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



По его словам, решение об открытии КПВВ на Донбассе командование ООС будет принимать, руководствуясь безопасностью населения и вверенных ему военнослужащих.



Он отметил, что из-за невозможности пересечь КПВВ у людей, которые проживают на неподконтрольных территориях Донбасса, накапливаются пенсионные и прочие выплаты. При этом, констатирует министр, жители ОРДЛО не смогут сразу пересечь линию соприкосновения и получить свои выплаты.



«А те, которые пересекут линию разграничения, попадут в «Ощадбанк», а в «Ощадбанке» не будет столько наличных денег, чтобы им все выдать. Это невозможно», — заявил он.



Резников отметил, что МинВОТ взаимодействует с Минсоцполитики, Пенсионным фондом, Службой безопасности, Госпогранслужбой и другими ведомствам, чтобы наладить систему пропуска и выплат.



«Например, пенсионеры. Они все имеют электронное удостоверение. Они получат смс и тогда в порядке, алфавитном или возрастном, записываются, сообщая, когда хотят пересечь КПВВ, посетить «Ощадбанк», социальные службы», — сообщил министр. Экономика - Сегодня, 18:30 330 Возобновление пропуска через государственную границу и линию соприкосновения будет зависеть от эпидемиологической ситуации на граничащих территориях.Об этом «Новостям Донбасса» заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.По его словам, решение об открытии КПВВ на Донбассе командование ООС будет принимать, руководствуясь безопасностью населения и вверенных ему военнослужащих.Он отметил, что из-за невозможности пересечь КПВВ у людей, которые проживают на неподконтрольных территориях Донбасса, накапливаются пенсионные и прочие выплаты. При этом, констатирует министр, жители ОРДЛО не смогут сразу пересечь линию соприкосновения и получить свои выплаты.«А те, которые пересекут линию разграничения, попадут в «Ощадбанк», а в «Ощадбанке» не будет столько наличных денег, чтобы им все выдать. Это невозможно», — заявил он.Резников отметил, что МинВОТ взаимодействует с Минсоцполитики, Пенсионным фондом, Службой безопасности, Госпогранслужбой и другими ведомствам, чтобы наладить систему пропуска и выплат.«Например, пенсионеры. Они все имеют электронное удостоверение. Они получат смс и тогда в порядке, алфавитном или возрастном, записываются, сообщая, когда хотят пересечь КПВВ, посетить «Ощадбанк», социальные службы», — сообщил министр. Экономика - Сегодня, 18:30 330

Метки: {keywords}