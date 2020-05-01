Украинская националистка увидела российскую угрозу в йогурте

"Яд этот в названии продукта для детей — "Машенька", ниже еще какое-то чудище "Агуша". Конечно, исключительно из-за этого мы никогда этой отравы киевского разлива не купим", — заявила экс-парламентарий.

"Его, наверное, с детства кормили такими ядовитыми продуктами?" — говорится в ее записи.

"Не будем Машами — мы Марийки, Марички, Марусеньки и около сотни других вариантов, а Маша пусть пилит в рашу", — заключила она.

Фото: РИА Новости / © Александр МаксименкоЭкс-депутата Верховной рады Ирину Фарион возмутили произведенные на Украине молочные продукты для детей с русскими названиями. Об этом она написала в фейсбуке, передает РИА Новости.Как рассказала националистка, ее дочь увидела в одном из магазинов творожный десерт "Машенька" и йогурт "Агуша". Как считает Фарион, такая продукция является "отравой" для украинцев.По ее словам, таким образом "в сознание родителей и подсознание детей забрасывают чужие названия как основной языковой идентификатор".Фарион упомянула украинского боксера Александра Усика, который в середине марта попросил журналистку называть его имя по-русски.Как написала экс-депутат, на Украине по-русски называют себя лишь "манкурты, янычары, оборотни и идиоты".Фарион также прикрепила к публикации ссылку на свое выступление в детском саду десятилетней давности. В ролике она призывает воспитанников учреждения называть себя на украинский манер.Ирина Фарион нередко попадает в скандалы из-за своих антироссийских высказываний. В частности, она называла русскоязычных украинцев "рабами и оккупантами". По словам экс-депутата, чтобы научить сограждан говорить на государственном языке, следует запретить им работать и получать образование.