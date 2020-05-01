Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

На В«ГосуслугахВ» появилась форма для жалоб врачей об отсутствии выплат

Sergey Вчера, 19:4535Новости
На В«ГосуслугахВ» появилась форма для жалоб врачей об отсутствии выплат
Фото: РИА Новости
На портале госуслуг появилась форма для подачи медицинскими работниками жалоб на отсутствие стимулирующих выплат.
Об этом сообщили в Минкомсвязи, передает RT.
«Предусмотреть раздел для обращений медиков поручил председатель правительства России Михаил Мишустин на совещании с членами правительства 15 мая 2020 года», — отметили там.

16 мая стало известно, что Следственный комитет России организовал проверки сведений о невыплате денежных компенсаций медработникам, задействованным в оказании помощи инфицированным коронавирусной инфекцией COVID-19.
Проверки в том числе начались в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике и ряде других регионов.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: