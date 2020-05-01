Синоптики прогнозируют днем 17 мая в ЛНР до 20 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 17 мая будет колебаться от 4 градусов выше нуля ночью до 20 градусов тепла днем, существенных осадков не ожидается. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 16 мая до 21.00 17 мая на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром слабый туман, ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-9, днем 15-20 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 5-7 градусов выше нуля, днем – 17-19 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 7-9 градусов ночью и 15-17 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 6-8 градусов ночью до 16-18 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 18 мая будет облачно, местами кратковременный дождь, гроза, днем местами порывы ветра до 15-20 м/с; температура воздуха ночью 6-11, днем 12-17 градусов тепла. 19 мая - облачно с прояснениями, днем местами небольшой дождь, температура воздуха ночью 3-8, днем 14-19 градусов выше нуля.

16 мая — Луганск