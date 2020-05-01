В США заявили о необходимости В«ответаВ» на присутствие России в Арктике

«Пентагон должен сыграть здесь свою роль — частью этой задачи является ответ на военное присутствие России в Арктике, которое усиливается», — приводит его слова РИА Новости.

«Они (Россия. — ред.) объявили о планах развёртывания системы С-400 на Кольском полуострове, и это наращивание военной мощи выходит за рамки территориальной обороны», — сказал он на брифинге.

Фото: © Минобороны РоссииРоссийское присутствие в Арктике «выходит за рамки» территориальной обороны, заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мёрфи, передает RT.Мёрфи отметил, что в Арктике «создано новое арктическое командование, созданы новые арктические отряды», а также восстановлена «инфраструктура времён холодной войны».В апреле представитель Госдепартамента высокого ранга заявил, что США планируют открыть консульство в Гренландии и выделить более $12 млн для укрепления своего присутствия в Арктике.