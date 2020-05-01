ВСУ обстреляли Березовское, повреждена ЛЭП, питающая Алчевский меткомбинат – СЦКК

Киевские силовики обстреляли район села Березовское, повреждена высоковольтная линия электропередачи (ЛЭП), обеспечивающая электроснабжение Алчевского металлургического комбината. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел района Березовского велся киевскими силовиками с направления села Новотошковского из вооружения БМП-2.

"Повреждена высоковольтная линия ВЛ-220 кВ "Михайловка – Коммунарская", обеспечивающая электроэнергоснабжение Алчевского металлургического комбината. На данный момент комбинат переведен на резервную линию энергоснабжения", - говорится в сообщении.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

16 мая — Луганск