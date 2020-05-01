Найдено средство для полной блокировки коронавируса

"Подчеркиваем, что это лекарство. Есть решение, которое точно работает", — заявил основатель компании доктор Генри Джи.

"Если у нас будет нейтрализующее антитело в организме, то социальная дистанция не понадобится", — пояснил ученый.

Фото: ReutersУченые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус, передает РИА Новости.По данным Fox News, специалисты компании исследовали миллиарды антител, сотни из которых оказались способны влиять на коронавирус. Ученые изучили их и выяснили, что одно из них, STI-1499, способно на сто процентов защитить клетки человека от заражения SARS-CoV-2.Как объяснили в Sorrento Therapeutics, принцип действия антитела заключается в том, что оно "обволакивает" вирус и выводит его из организма в течение четырех суток.Ученый рассказал, что испытания проводились пока только в лабораторных условиях, поэтому компания не может производить лекарство. При этом Джи добавил, что в случае применения препарата для лечения можно будет снять карантинные меры.Пандемия коронавируса охватила почти все страны. По данным ВОЗ, в мире заражены более 4,4 миллиона человек, из которых около 302 тысяч умерли и свыше миллиона излечились. Лидером по числу зараженных и умерших от коронавируса являются США.