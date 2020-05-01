Военнослужащий Народной милиции погиб в результате обстрела со стороны ВСУ

Военнослужащий Народной милиции погиб в результате обстрела со стороны киевских силовиков. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Республики.

"Противник продолжает вести огонь по территории Республики. На этот раз боевики 93 бригады открыли огонь из вооружения БМП-1 и БМП-2 в направлении населенного пункта Донецкий. С прискорбием сообщаем, что в результате подлого акта агрессии со стороны украинских боевиков, защищая граждан Республики, трагически погиб военнослужащий Народной милиции", - говорится в сообщении.

Командование Народной милиции выразило глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.

"Предупреждаем командование "ООС" (так называемой "операции объединенных сил"), что за все обстрелы виновные лица понесут заслуженное наказание. На все противоправные выходки вышедших из-под контроля боевиков Народная милиция незамедлительно будет давать адекватный ответ", - добавили в оборонном ведомстве ЛНР.

Там призвали "международных наблюдателей миссии ОБСЕ зафиксировать факт нарушения перемирия, повлекший за собой гибель защитника Республики, а также принудить военно-политическое руководство Украины прекратить проведение провокационных действий на линии боевого соприкосновения, направленных на эскалацию конфликта на Донбассе".

Ранее сегодня киевские силовики обстреляли район села Березовское, в результате чего была повреждена высоковольтная линия электропередачи, обеспечивающая электроснабжение Алчевского металлургического комбината.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

16 мая — Луганск