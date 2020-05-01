Китай готовит Австралии экономическое принуждение к миру

Большинство стран, в том числе близкие союзники Вашингтона, не стали следовать призыву США и объявлять Китай врагом из-за Covid-19. Но официальная Канберра поддержала заявления американских чиновников и призвала расследовать действия китайского правительства во время пандемии.Правительство Китая уже стало вводить первые ограничения экономического порядка против Австралии.Импорт говядины от четырех крупнейших австралийских фирм был заблокирован представителями китайской таможни. Официальная причина – несоответствие мяса китайским нормам безопасности пищевых продуктов. Этот шаг привёл к увольнению 3200 рабочих на вышеуказанных предприятиях Австралии.Китай с легкостью нашел замену австралийской говядине, увеличив закупки в Южной Америке.Следующим шагом будет пересмотр министерством торговли КНР тарифов на австралийский ячмень, что заставило министра торговли Австралии обратиться к китайской стороне с просьбой о начале торговых переговоров.По данным Министерства сельского хозяйства Австралии, около 65% сельскохозяйственной продукции страны идёт на экспорт, причем большая часть в Китай.За последний год, согласно австралийскому винодельческому регулятору «Wine Australia», Китай закупил 62% вина, произведенного в Австралии, на сумму 1,2 миллиарда долларов. Потерю китайского рынка австралийским виноделам будет компенсировать достаточно проблематично.Но наиболее тяжелые последствия от китайских санкций ждут австралийских металлургов.Для производителей железной руды, одного из столпов австралийской экономики, любые контрмеры, предпринимаемые Китаем, станут катастрофой и приведут к банкротству.Доля австралийской железной руды в китайском импорте составляет 62%. 80% процентов австралийского экспорта железной руды предназначено для Китая.Китай легко откажется от австралийской железной руды в пользу африканской, в случае если страна введет запрет, а вот для Австралии этот будет сродни государственной катастрофе.Кроме того, под ударом оказалась угольная отрасль Австралии. Согласно данным министерства иностранных дел и торговли, ежегодный экспорт угля в Китай приносил австралийцам около 70 млрд. долларов.Судя по всему, Пекин уже нашел замену австралийскому углю и существенно снизил объем закупок, что привело к обвалу цен на уголь в Австралии.Еще одна сфера экономики Австралии, которую может ожидать крах это туризм. За последние 10 лет количество китайских туристов в Австралии выросло на 300% процентов, и ухудшения отношений с Пекином никто не хочет. 50% туристов приезжают в Австралию из Китая и вносят наибольший вклад в экономику страны.Согласно данным министерства туризма Австралии, гражданин Китая тратит в среднем за одну поездку 6008 долларов, гражданин Германии – 3866 долларов, гражданин США – 3395 долларов, гражданин Новой Зеландии – 1322 доллара.Пострадает из-за растущей напряженности в двусторонних отношениях и сфера образования.Более одной трети студентов в австралийских вузах, а это почти 200 000 человек, составляют китайцы.В последние месяцы количество заявлений в австралийские университеты резко упало и в следующем учебном году китайских студентов будет очень мало.Китайцы являются патриотами своей страны и чутко реагируют на любые изменения во внешней политике своего государства.В любом случае, если правительство Австралии захочет выстрелить себе в ногу, это может привести не только к экономическому краху, но и серьезным изменениям во властных структурах, вплоть до отставки правительства.Владимир Карасё