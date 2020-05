"Пухляш" из клипа Little Big вошел в лонг-лист премии Forbes

Танцор из Алтайского края Дмитрий Красилов, который в начале марта снялся в клипе группы Little Big, попал в лонг-лист премии "30 до 30" журнала Forbes.Prt Scr youtube.com / Чикен КарриСоответствующая информация размещена на сайте издания. К 25 годам Красилов сумел добиться неплохих успехов в творческой профессии. Всероссийскую популярность он приобрел после сотрудничества с рейв-группой Little Big. В итоге он числится в рейтинге самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году в категории "Искусство".Героями ежегодного рейтинга "З0 до 30" становятся россияне, которые к 30 годам получили признание в профессиональном сообществе. Все конкурсанты обладают известностью на всероссийском или международном уровне.Дмитрий Красилов также известен своим участием в шоу "Танцы" на ТНТ. После проекта он засветился на съемках нескольких фильмов и принял участие в съемках клипа группы Little Big на песню Uno. Команда должна была выступить вместе с ним на "Евровидении-2020".Анастасия Броцкая