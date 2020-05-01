Алчевский металлургический комбинат из-за обстрелов переведен на резервную линию энергоснабжения
В результате обстрела в районе села Березовское, повреждена высоковольтная линия электропередачи (ЛЭП), обеспечивающая электроснабжение Алчевского металлургического комбината.
Об этом сообщили в луганском представительстве в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Повреждена высоковольтная линия ВЛ-220 кВ «Михайловка — Коммунарская», обеспечивающая электроэнергоснабжение Алчевского металлургического комбината. На данный момент комбинат переведен на резервную линию энергоснабжения», — говорится в сообщении. Происшествия - Сегодня, 10:56 106
Об этом сообщили в луганском представительстве в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Повреждена высоковольтная линия ВЛ-220 кВ «Михайловка — Коммунарская», обеспечивающая электроэнергоснабжение Алчевского металлургического комбината. На данный момент комбинат переведен на резервную линию энергоснабжения», — говорится в сообщении. Происшествия - Сегодня, 10:56 106
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