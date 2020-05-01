Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Алчевский металлургический комбинат из-за обстрелов переведен на резервную линию энергоснабжения

verter Сегодня, 11:3033Новости
Алчевский металлургический комбинат из-за обстрелов переведен на резервную линию энергоснабжения
В результате обстрела в районе села Березовское, повреждена высоковольтная линия электропередачи (ЛЭП), обеспечивающая электроснабжение Алчевского металлургического комбината.
Об этом сообщили в луганском представительстве в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Повреждена высоковольтная линия ВЛ-220 кВ «Михайловка — Коммунарская», обеспечивающая электроэнергоснабжение Алчевского металлургического комбината. На данный момент комбинат переведен на резервную линию энергоснабжения», — говорится в сообщении. Происшествия - Сегодня, 10:56 106

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: