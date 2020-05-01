В Рубежном выключили лифты и свет в подъездах жилых домов



Об этом сообщается в сюжете Суспільного.

Как рассказала директор энергоснабжающей компании «Энера Восток» Елена Богодухова, КП «Бюро технической инвентаризации» задолжало почти 1 млн гривен за март и апрель. Поэтому выключили лифты и свет в подъездах.

В КП «Бюро технической инвентаризации» в комментарии отказали — переадресовали к управляющей кампании.

«В связи с карантином у нас в пять раз уменьшились уплаты по жилищному фонду. Сейчас мы выплачиваем заработную плату и налоги. Я думаю, в течение нескольких дней мы этот вопрос решим. По крайней мере, мы частично начнем платить за электроэнергию, — рассказал директор управляющей компании Игорь Безгубенко. Новости Региона - Сегодня, 11:51 113 В г. Рубежном Луганской области больше трех дней не работают лифты.Об этом сообщается в сюжете Суспільного.Как рассказала директор энергоснабжающей компании «Энера Восток» Елена Богодухова, КП «Бюро технической инвентаризации» задолжало почти 1 млн гривен за март и апрель. Поэтому выключили лифты и свет в подъездах.В КП «Бюро технической инвентаризации» в комментарии отказали — переадресовали к управляющей кампании.«В связи с карантином у нас в пять раз уменьшились уплаты по жилищному фонду. Сейчас мы выплачиваем заработную плату и налоги. Я думаю, в течение нескольких дней мы этот вопрос решим. По крайней мере, мы частично начнем платить за электроэнергию, — рассказал директор управляющей компании Игорь Безгубенко. Новости Региона - Сегодня, 11:51 113

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