Я достаю из широких штанинвЂ¦

Как говорят у нас в провинции, те, кто наблюдают за деятельностью украинского внешнеполитического ведомства, в цирке не смеются. Какой тут цирк, когда у этих людей и программа каждый раз новая, и шутки незаезженные? Хотя нет, вру, есть у украинских политиков одна тема, которую они неизменно вставляют в любую программу – «Крым скоро вернется в состав Украины». Но к этой шутке мы уже привыкли, смеяться над ней мы не перестанем и через десяток лет.Особенно занимательно наблюдать за работой всяких так трехсторонних контактных групп и переговорами в нормандском формате. Мне всегда нравилось смотреть за тем, как украинские дипломаты и политики профессионально несут чушь, при этом не забывая подписывать всякие соглашения и протоколы, а затем, возвращаясь на родину с весьма неоднозначным пониманием произошедшего, гордо рассказывают небылицы о том, как в очередной раз «утерли нос» России. Дальше следует стадия осознания содеянного, которая сменяется стадией прочтения того, что подписали, затем наступает момент ультимативных требований изменить условия подписанных соглашений.Но все соглашения, все формулы и прочие документы, разработанные в целях мирного урегулирования ситуации на Донбассе, уже подписаны, и в настоящее время работа трехсторонней контактной группы направлена прежде всего на урегулирование определенных моментов, которые уже оговаривались ранее.Казалось бы, учитывая то, что все участники данной группы выступают исключительно за мир, деятельность украинских и российских чиновников, проводящих свои заседания совместно с представителями непризнанных республик, должна проходить в спокойном русле. Рабочие моменты, никакой политики. Но не тут-то было!На минувшей встрече Трехсторонней контактной группы делегация Украины показала копию паспорта РФ человека, которого глава делегации РФ Борис Грызлов называл "представителем Донбасса". Речь идет о паспорте представителя ЛНР Владислава Дейнего, который в ходе переговоров ловко достал из широких штанин «вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий» и участник переговоров Алексей Резников. Да, да, есть в правительстве Украины и такая должность."Это паспорт гражданина РФ человека, который в ТКГ заявляет, что он представитель Луганска. Он - гражданин РФ… Это я Грызлову показал… Поэтому, когда глава делегации РФ говорит, что Россия вроде как отдельно, то нет. Их граждане на сегодняшний день ведут переговоры, заявляя, что они представители ОРДЛО", - заявил Резник.Разумеется, по словам украинских участников переговорного процесса, Грызлов был зол и слегка рассеян. Ну, а как иначе? Нас же рассекретили! Теперь политики Украины знают о том, что россияне тайно изымают у жителей непризнанных республик украинские паспорта и подменяют их российскими. Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу…Конечно, если бы Резник и ему подобные хоть изредка следили за тем, что происходит у них под боком, то он наверняка бы знал, что еще в 2019 году Россия выдала 272 тысячи российских паспортов гражданам ДНР и ДНР. Тогда бы его совершенно не удивил российский паспорт официального представителя ЛНР. Более того, знал бы Резник и о том, что до конца 2020 года Россия планирует увеличить число своих граждан, проживающих на территории непризнанных республик, до 800 тысяч человек.Но вопрос в другом. А чем украинских дипломатов и политиков смущает российский паспорт официального представителя ЛНР? То есть, если бы Дейнего принял участие в работе группы, состоящей из представителей России, Украины и непризнанных республик, имея украинский паспорт, это было бы нормально?Вообще, если разобраться в этой ситуации с точки зрения абсолютно нормального человека, то какая разница тому же Резнику, паспорт какого государства оттягивает карман Владислава Дейнего? Одна из непризнанных республик, ситуацию на территории которой якобы стремятся урегулировать украинские политики, уполномочила вести переговоры именно этого человека. Ему доверяют жители и руководство Республики. Какая разница, какой у него паспорт? Да будь он хоть гражданином Китая, что это меняет?По факту мы имеем ситуацию, которая прямо говорит о том, что ни на какое мирное урегулирование конфликта на Донбассе официальный Киев не настроен. Все эти постоянные поиски причин для срыва работы трехсторонней контактной группы говорят лишь о том, что Украина симулирует переговорный процесс, по факту просто максимально оттягивая время. Если люди хотят договориться о чем-либо, они договариваются. А если нет, то любой переговорный процесс превращается в фарс и обмен взаимными обвинениями. И российский паспорт Владислава Дейнего тут совершенно ни при чем.Алексей Зотье