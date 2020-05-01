НЕДЕЛЯ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА: Методичные саботажники, нескурвившийся лох и украинский санскрит

Своим видением событий прошедшей недели, так или иначе связанных с Луганской Народной Республикой, с ЛИЦ делится военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯМинувшая неделя для жителей Луганской Народной Республики прошла неспокойно, обстановка на линии соприкосновения оставалась стабильно напряженной. По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, боевики вооруженных формирований Украины осуществили 7 обстрелов нашей территории, применив запрещенные Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометы, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и другое автоматическое стрелковое оружие. Всего с 00:00 часов 21 июля 2019 года режим всеобъемлющего устойчивого и бессрочного прекращения огня со стороны ВФУ был нарушен 380 раз; 19 защитников Республики погибли, 12 получили ранения. Среди мирного населения три человека погибли, 16 получили ранения, повреждены 120 объектов гражданской инфраструктуры.МЕТОДИЧНЫЕ САБОТАЖНИКИНа этой неделе в течение двух дней проходили видеоконференции участников Контактной группы и ее рабочих групп. Заседания должны были стать своеобразной лакмусовой бумажкой для Минского процесса, поскольку они состоялись после встречи "нормандской четверки" на уровне глав МИД и изменения состава украинской делегации.И украинский лакмус показал себя в полном цвете.Новые украинские представители на заседании гуманитарной подгруппы заявили, что не готовы обсуждать вопросы открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, предусмотренных решением парижского саммита "нормандской четверки".В группе по вопросам безопасности ни по одному пункту повестки какого-либо прогресса достичь не удалось, несмотря на резкое обострение ситуации на линии соприкосновения, которое констатировала спецпредставитель ОБСЕ в Контактной группе Хайди Грау. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с начала мая зафиксировала факты гибели и ранений в результате обстрелов с украинской стороны мирного населения, в том числе детей, разрушения гражданских объектов.Очередной раунд переговоров по реализации политического блока Комплекса мер традиционно был безрезультатным, хотя ранее Киев взял обязательство представить в профильной подгруппе письменные предложения по интеграции "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины. К настоящему времени никаких предложений украинская сторона так и не обнародовала, а на прямой вопрос о возможности и сроках их предоставления представители Киева дать ответ отказались.На следующий день украинская сторона едва не сорвала работу Контактной группы, так как Киев заявил о нежелании вести прямой диалог с представителями Республик Донбасса. В итоге время начала заседания сместилось на три часа.Новая, "усиленная" в рамках указа Зеленского делегация Киева откровенно не была настроена на диалог, при этом показала свою несостоятельность и некомпетентность. Представитель России в Контактной группе Борис Грызлов по итогам встречи заявил, что в глазах жителей Донецка и Луганска нынешняя киевская власть все меньше отличается от прошлой. Он подчеркнул, что в противовес многочисленным обещаниям мира, сделанным в ходе выборных кампаний 2019 года, силы, получившие всю полноту власти на Украине, обманывают надежды большинства украинских граждан и встают на опасный путь своих предшественников. По словам Грызлова, партия, которая называет себя "слугой народа", рискует превратиться в партию "слуг войны", а это серьезный вызов и угроза для Минского процесса.Встреча Контактной группы продемонстрировала, что, несмотря на смену состава украинских представителей, консультации и переговоры с иностранными партнерами, Киев целенаправленно саботирует Минский процесс и все больше начинает пользоваться методичками Порошенко.НЕСКУРВИВШИЙСЯ НЕЛОХСвежеиспеченный председатель Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили не разочаровал своих поклонников и начал отжигать в свойственной ему манере. В одном из первых телеинтервью Михо начал рубить правду-матку и заявил, что денег больше нет, рабочих мест нет и новых не предвидится, большое количество малых и средних предприятий из-за пандемии обанкротятся, как и крупные. Сетовал экс-президент Грузии и на заробитчан. По мнению Саакашвили, проблемой является и то, что примерно миллиона заробитчан вернулись в Украину. Ориентировочно, миллион из них вернется в Польшу, однако еще миллион останется. Следовательно, это добавит безработных при том, что нет никаких возможностей для экономического роста.Исходя из его заявлений, все реформы на Украине будут сводиться к тому, чтобы граждане "нэзалежной" потуже затянули пояса и решали свои проблемы сами, так как искать пути выхода из кризиса никто не будет. Весьма оригинальное и правильное решение с учетом его должности. Зачем ломать себе голову и пыжиться, ведь Михо перенимал опыт на Западе, а там учили, что проблемы индейцев шерифа не волнуют.А вообще, неплохая сформировалась команда Зеленский-Саакашвили. Один не лох, второй тоже рубаха-парень. На одном из ток-шоу Михо заявил, что одним из главных достижений преЗедента Украины стало то, что он "не скурвился". Данная фраза теперь, видимо, будет повсеместно использоваться и объяснять катастрофические провалы в экономике и других сферах. Особенно это будет уместно говорить украинским гражданам, которые из-за бездарного руководства Зеленского потеряли работу, обнищали и превратились в невольных рабов: ни одно предвыборное обещание спустя год выполнено не было, зато он не скурвился.МЕТАМОРФОЗЫ И МАНИПУЛЯЦИИЧудесные метаморфозы происходят с помощью легких манипуляций с заявлениями ООН по конфликту в Донбассе. На прошлой неделе глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила о резком росте числа жертв среди гражданских лиц в Донбассе. Представитель ООН не только вновь призвала все стороны конфликта в Донбассе обеспечить защиту гражданских лиц, но и, что бывает крайне редко, прямо назвала виновных в эскалации - украинские вооруженные формирования. Данное заявление осталось практически незамеченным в украинских средствах массовой информации, чего нельзя сказать о сообщении, размещенном в соцсетях постпредством Украины при ООН.Украинские дипломаты тоже заявили об эскалации конфликта в Донбассе, в результате которой якобы были ранены четыре военнослужащих, и традиционно обвинили во всех грехах Россию, которую они призвали "заставить замолчать свое оружие на востоке Украины".Ну, во-первых, как можно сравнивать 11 раненых гражданских лиц с четырьмя военнослужащими!? Во-вторых, Киев вновь голословно обвиняет Россию, не предоставляя вообще никаких свидетельств ее участия в гражданской войне в Донбассе. А в-третьих, может, и хорошо, что ООН обычно игнорирует подобные заявления Киева. И пока на помощь "самостийным" не приходят их заокеанские кураторы, все подобные выходки украинской стороны в целом никого не интересуют.ДРЕВНЕУКРАИНСКИЙ САНСКРИТУже седьмой год идет конфликт в Донбассе. За это время на Украине выросло целое поколение детей, которым пропаганда промывала мозги о российской агрессии, прививала идеи нацизма и фашизма. Этот процесс продолжается по сей день. В эфире одного из львовских телеканалов националистка Ирина Фарион очень наглядно проиллюстрировала, как это происходит сейчас, заявив, что "на примере Одессы школьников нужно учить, как жечь сепаратистов". По ее словам, убийцы людей в Доме профсоюзов должны были бы стать героями Украины, ездить по школам и рассказывать детям, как нужно расправляться с "сепаратистами" и прочими неугодными.Вот такие идеи вкладывают в неокрепшие умы детей, которые впоследствии без зазрения совести пойдут убивать мирных граждан и будут считать себя патриотами и героями. Примечательно то, что, вопреки уголовному кодексу, за открытые призывы к насилию и убийству на Украине не осуждают. Наоборот, это считается патриотическим долгом, выполнять который почетно.В качестве еще одного примера промывки детских мозгов можно привести учебник географии для 8-го класса, рекомендованный минобразом Украины для школ "нэзалежной". По-хорошему, данное творение должно было стать приложением к истории болезни авторов, ибо то, что в нем написано, является бредом сумасшедшего в чистом виде. Но сумасшедшие авторы - полбеды, основная беда в том, что сборник небылиц был одобрен министерством. Возможен, конечно, вариант, что в минобразе книжку даже и не пролистали дальше первой страницы. Но если шедевр украинской географической мысли был выпущен сознательно, то это подтверждает предположения о том, что основной целью деятельности министерства образования Украины является выращивание безграмотных и не подготовленных к жизни рабов, которым крайне необходим всезнающий фюрер.Само собой, даже в самых бредовых фантазиях авторы украинского учебника по географии не могли умолчать о том, что великая украинская цивилизация является праматерью чуть ли не всего сущего на планете, а также нашпиговать текст националистическими и шовинистскими посылами.В частности, в учебнике на полном серьезе утверждается, что русские, белорусы и болгары не являются славянами. Более того, выясняется, что "древний язык индийцев санскрит является близким к украинскому языку", а "географические названия западных и южных стран и народов, такие как Галатея, галилеянин, Франция (Галлия), Галисия в Испании или Португалия (Порту-Галлия), вероятно, указывает на то, что пращуры современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок могли прийти на эти земли с украинской Галичины".Вот такая вот бредогеография по-украински.17 мая — Луганск