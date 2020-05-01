ВСУ за сутки выпустили 163 боеприпаса по Березовскому и Донецкому – Народная милиция

Киевские силовики за минувшие сутки выпустили 163 боеприпаса по Березовскому и Донецкому. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что за прошедшие сутки ВСУ три раза нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР.

"На Славяносербском направлении с позиций 93-й бригады ВСУ в районе Новотошковского оккупанты произвели 80 выстрелов из вооружения БМП-2 по населенному пункту Березовское, также боевики 93-й бригады произвели 83 выстрела из вооружения БМП-1 и БМП-2 по Донецкому", - рассказал Осадчий.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики добавил, что киевские силовики обстреляли из 82-мм минометов Смелое.

Он напомнил, что в результате обстрелов была повреждена высоковольтная линия электропередачи (ЛЭП), питающая Алчевский металлургический комбинат.

"Защищая Республику от украинской агрессии, в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий Народной милиции", - сказал Осадчий.

Дополнительная информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

17 мая — Луганск