Bloomberg заменило заголовок В«Почему коронавирус не убил больше русскихВ»

Агентство Bloomberg дважды меняло скандальный заголовок статьи о коронавирусе в России, но в итоге убрало из него фразу «почему коронавирус не убил больше русских».Изначально статья была опубликована под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». Позднее заголовок заменили, статья стала называться «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских». Сейчас она называется «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19», передает РИА «Новости».Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя статью Bloomberg, отметила: «Не уверена, кстати, что с «миропорядком» все в порядке».Ранее сообщалось, что низкий уровень смертности от коронавируса в России вызвал негативную реакцию на Западе – в западных и антироссийских СМИ началась кампания по дискредитации достижений отечественной медицины.Антон Антоно