ВСУ обстреляли энергетиков, восстанавливающих питающую Алчевский меткомбинат ЛЭП – СЦКК

Киевские силовики дважды обстреляли бригаду энергетиков, восстанавливающих питающую Алчевский металлургический комбинат (АМК) линию электропередачи (ЛЭП) в районе Березовского, поврежденную в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Сегодня, 17 мая, вооруженные формирования Украины, несмотря на предоставленные письменные гарантии безопасности, дважды подвергли обстрелу ремонтную бригаду энергетиков ГУП ЛНР "Республиканская сетевая компания" ("РСК") и наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК во время проведения работ по восстановлению высоковольтной линии электропередачи ВЛ-220 кВ "Михайловка – Коммунарская", обеспечивающей энергоснабжение Алчевского металлургического комбината, поврежденной в результате обстрела с украинской стороны в районе поселка Березовское: в 12.50 с направления Орехово с применением крупнокалиберного вооружения; в 14.15 с направления Орехово с применением вооружения БМП-2 (20 выстрелов)", - говорится в сообщении.В представительстве ЛНР в СЦКК отметили, что в районе проведения ремонтных работ присутствовали зеркальные патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые зафиксировали нарушения со стороны ВСУ."В результате обстрелов с украинской стороны рабочие вынуждены были прекратить ремонтные работы. Благодаря слаженным действиям офицеров представительства ЛНР в СЦКК персонал ГУП ЛНР "РСК" был оперативно эвакуирован на безопасное расстояние, пострадавших нет", - подчеркнули в ведомстве.Там добавили, что представительство ЛНР в СЦКК ожидает от наблюдателей ОБСЕ должной реакции на военные преступления киевских властей и объективного отражения фактов обстрела энергетиков в отчетах миссии.Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".17 мая — Луганск