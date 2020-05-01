Улыбка Бога, превратившаяся в Золушку

Сегодня Порошенко с Зеленским наперебой надрываются, занимаясь сеансом коллективного аутотренинга и доказывая себе и окружающим, что «Украина — це Европа».Не буду говорить за всю незалежну, но Одесса, которая по чудовищному недоразумению попала в состав Украины, действительно была европейским городом. В период Российской Империи. И чтобы это понять, достаточно бегло ознакомиться с ее историей и посмотреть на фотографии старой части города.Впрочем, и при СССР своего европейского лоска Одесса не растеряла. Наоборот. Все, что было оставлено ей в наследство императорами да градоначальниками, бережно сохранялось.«Одесса – это не город, это – улыбка Бога». Эту фразу приписывают Бабелю и до определенного момента с ним невозможно было не согласиться.Но с обретением независимости Южная Пальмира и Жемчужина у моря из принцессы стремительно начала превращаться в Золушку. И все ее двухсотлетнее наследие начало приходить в упадок. С каждым годом она все больше становилась похожа на обедневшую вдову, которая тщательно маскирует дыры на чистом, но стареньком платье и отчаянно пытается скрыть своё бедственное положение. И точно так же, как некогда блистательная красавица, привыкшая ко всему самому лучшему, но волею обстоятельств вынужденная считать каждую копейку, город все чаще жил воспоминаниями и прошлом, избегая заглядывать в будущее.Которое, как выяснилось, оказалось ужасным. Ведь понаехавшее в Одессу рагулье азартно начало превращать некогда третий город Империи в заштатный хутор. Со всеми причитающимися этому понятию атрибутами.В какой именно момент Одесса стала Хаджибеевкой, сказать трудно. За эти годы случилось много всякого. И сейчас, когда я слышу про «цэЕвропу», то первым делом вспоминаю разбросанное сено и загончик с поросятами на Дерибасовской, марш вышиванок на Приморском и толпу украиномовных нациков в Горсаду.Вряди ли все это является неотъемлемым атрибутом европейскости. Но они этого не понимают. Равно, как не замечают они и погрустневших глаз атлантов и кариатид, которые, продолжая поддерживать дряхлеющие фасады построенных некогда лучшими архитекторами России и Европы зданий, с безмолвным осуждением наблюдают за всем этим безобразием.Не слышат они и того, как тяжело вздыхает иногда Дюк. Который даже в самом страшном сне не мог себе представить, во что однажды превратится его любимое детище…Юлия Витязева,