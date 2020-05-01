Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Республике ночью и утром 18 мая

Усиление ветра до 18 м/с ожидается местами на территории ЛНР ночью и утром 18 мая. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"Днем 18 мая местами по территории Республики ожидается усиление западного ветра до 15-18 м/с", - предупреждают синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.

17 мая — Луганск