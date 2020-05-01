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Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Республике ночью и утром 18 мая

root Сегодня, 20:450Новости
Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Республике ночью и утром 18 мая
Усиление ветра до 18 м/с ожидается местами на территории ЛНР ночью и утром 18 мая. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
"Днем 18 мая местами по территории Республики ожидается усиление западного ветра до 15-18 м/с", - предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.
17 мая — Луганск

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