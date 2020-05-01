Синоптики прогнозируют днем 18 мая в ЛНР до 19 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 18 мая будет колебаться от 4 градусов выше нуля ночью до 19 градусов тепла днем, местами пройдет кратковременный дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 17 мая до 21.00 18 мая на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза; ночью и утром слабый туман; ветер западный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 4-9, днем 14-19 градусов тепла",- прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов выше нуля, днем – 16-18 градусов тепла.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 5-7 градусов ночью и 14-16 градусов тепла днем.

о предварительному прогнозу, 19 мая ожидается переменная облачность, без существенных осадков, температура воздуха ночью 2-7, днем 12-17 градусов тепла. 20 мая - облачно с прояснениями, местами дождь, гроза, температура воздуха ночью 4-9, днем 14-19 градусов выше нуля.

17 мая — Луганск