В Бельгии устроили В«коридор позораВ» для премьер-министра

В одной из больниц Бельгии прошла протестная акция, адресованная премьер-министру страны Софи Вильмес. 17 мая в больнице «Сен-Пьер» чиновница попала в так называемый «коридор позора».Персонал больницы ждал Вильмес, которая прибыла, чтобы пообщаться с медиками. Перед этим около 100 сотрудников — от административного персонала до уборщиков, выстроились по обе стороны подъездной дороги, а по мере приближения кортежа поочередно поворачивались спинами к машине, в которой ехала чиновница. Таким образом врачи решили выразить свое недовольство отношением власти к системе здравоохранения в условиях пандемии коронавируса.Несмотря на подобный приём, общение врачей с премьер-министром всё же состоялось. В ходе посещения больницы Вильмес признала, что система здравоохранения должна быть реструктуризирована и дополнительно профинансирована. Она пообещала, что медикам будет оказана материальная и психологическая поддержка, а затем в Twitter отметила важность этой встречи.Между тем, министр энергетики, окружающей среды и устойчивого развития Бельгии Мари-Кристин Маргем осудила акцию медиков, назвала поступок врачей «нелепым и политизированным».источник