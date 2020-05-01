Отказ от российского газа сильно ударит по карману Польши

Польша при поиске альтернативы российскому газу столкнется с трудностями, которые обернутся для нее высокими затратами, рассказал ФБА "Экономика сегодня" эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.pixabay.com / kaboompicsДоговор на транзит российского газа через Польшу истекает в воскресенье, 17 мая. Варшава при этом отказалась продлевать контракт и тем самым разорвала сотрудничество с российской транснациональной энергетической компанией, более 50% акций которой принадлежит государству.В связи с прекращением транзита с проблемами может столкнуться транснациональный магистральный экспортный газопровод “Ямал-Европа”, введенный в действие в 1999 году и соединяющий газовые месторождения севера Западной Сибири с европейскими потребителями. Иными словами, около 33 млрд кубометров российского голубого топлива в год могут не дойти до Европы.Александр Перов считает, что окончание договора без возможности продления стало итогом антироссийской политики Польши, которая долгое время выказывала намерение отказаться от газа из Российской Федерации.“Польская сторона очень давно взяла курс на избавление от российского газа, и готовилась к этому она заранее. Поэтому сложно назвать решение Варшавы отказаться от продления контракта с “Газпромом” неожиданным или же необдуманным поступком”, - комментирует собеседник агентства.Примечательно, отмечает Александр Перов, что Польша не является самым крупным или одним из крупных потребителей голубого топлива из России.“Я бы отнес это государство к средним потребителям. Через Польшу в Германию проходит приблизительно 33 млрд кубометров в год, при этом 17 млрд кубометров идут на внутренние нужды Польши. То есть несколько процентов поставок уходят именно на европейские рынки.Конечно, это достаточно существенные показатели, но Российская Федерация не потеряет много при остановке данного транзита, которая станет существенным ударом по благосостоянию “Газпрома”. Однако важно знать о том, что Польша заранее предупреждала российскую транснациональную энергетическую компанию”, - объясняет эксперт.Напомним, что Польша отказывается приобретать российский газ из-за его стоимости. Ранее глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Вожняк подсчитал, что убытки за год составляют около $250 млн. "Газпром” же отказывался пересматривать контракт, заключенный еще в 2015 году, но позже пошел на это.Отказ от газа из РФ повысит затраты ПольшиАлександр Перов предполагает, что польская сторона в будущем сможет обойтись без российского газа. Отметим, что с 2022 года Варшава решила отказаться от российского газа и полностью перейти на поставки из Соединенных Штатов Америки и Норвегии, откуда в настоящее время строит газопровод. Речь в данном случае идет о трубе Baltic Pipe, которая к тому же пересекает газопроводы “Северный поток-1” и “Северный поток-2”.Согласно сообщению польской газотранспортной компании Gaz-System, в мае 2020 года Польша заключила контракт на строительство морского газопровода Baltic Pipe из Дании.Газопровод Baltic Pipe предусматривает три этапа, в числе которых соединение норвежских и датских систем передачи газа, расширение инфраструктуры Дании, а также строительство трубы, которая должна соединить два указанных государства по дну Балтийского моря. Предполагается, что планируемая мощность газопровода составит 10 млрд кубометров в год.“Польская сторона сможет найти замену российскому газу. Варшава уже готова получать норвежское сырье по отдельному газопроводу. Кроме того, Польша рассчитывает на поставки американского сжиженного природного газа.Однако при развитии такого сценария для польской стороны возникнут некоторые трудности, которые обернутся для нее высокими затратами”, - поясняет эксперт.Александр Перов добавляет, что в среднесрочном или, вероятно, в долгосрочном периоде сжиженный природный газ может оказаться гораздо дороже, чем трубопроводное голубое топливо из Российской Федерации.“В некоторые периоды на рынках возникают ситуации, в рамках которых стоимость СПГ может упасть значительно, но происходит это в краткосрочных периодах.Отсюда возникает закономерный вопрос: насколько выгодна для польской стороны подобная схема? Очевидно, что в среднесрочном периоде отказ от российского газа сильно ударит по карману Польши”, - уверен эксперт.Российский газ сможет поступать в ПольшуОднако, утверждает Александр Перов, польская сторона все же сможет получать сырье из Российской Федерации, но только в том случае, если это будет сжиженный природный газ.“Антипатии к российскому СПГ у Польши нет, как и в целом у европейской стороны. Иными словами, Европа опасается транзита именно трубопроводного газа, который мог ее привязать только к одному поставщику”, - подчеркивает эксперт.Увеличить энергетическую независимость страны и Европы в целом от поставок из Российской Федерации, по мнению польских властей, позволит газопровод Baltic Pipe.Предполагается, что теперь “Газпрому” придется бронировать на аукционах краткосрочные транзитные мощности у польского оператора Gaz-System. В частности, на период 17-18 мая они будут доступны в ходе торгов.“Такой сценарий комментировать еще сложно. Но возникает вопрос, кто кроме “Газпрома” будет брать эти мощности в ближайшей перспективе”, - констатировал эксперт.Александра Мельник