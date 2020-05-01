В Луганске заявили о 317 случаях заболевания коронавирусом.
Луганские медики зарегистрировали 317 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в ЛНР.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
«317 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в ЛНР на 16 мая 2020 года. Выписано 110 человек», — говорится в сообщении. Красота и здоровье - Сегодня, 21:10 53
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
«317 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в ЛНР на 16 мая 2020 года. Выписано 110 человек», — говорится в сообщении. Красота и здоровье - Сегодня, 21:10 53
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