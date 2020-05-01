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Украина может узаконить двойное гражданство, а значит и паспорта РФ полученные луганчанами

bot Сегодня, 21:150Новости
Украина может узаконить двойное гражданство, а значит и паспорта РФ полученные луганчанами
Нардеп от партии «Европейская Солидарность» Виктория Сюмар заявила, что уже во вторник депутаты могут принять закон о гражданстве, который узаконит паспорта, выданные в ОРДЛО.
Об этом Сюмар написала на своей странице в Facebook.
«...Уже во вторник в повестке дня: законопроект о гражданстве, который фактически узаконивает двойное гражданство (2590). В том числе и российские паспорта, выданные в ОРДЛО (то есть, дает возможность всем с российскими паспортами голосовать на выборах в Украине и даже избираться в Верховную Раду)”, — сообщила нардеп.
По ее словам, также в повестке дня законопроект, предусматривающий новую статью Уголовного кодекса — наказание военных руководителей, в случае, если их подчиненные «ведут агрессивную войну”.
Также «слуги народа” хотят на законодательном уровне взять под контроль комиссию по отбору директора ГБР, — отметила Сюмар. Новости Украины - Сегодня, 21:00 104

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