В Кабмине рассказали как будут пересекать КПВВ жители Луганска после снятия карантина



Об этом рассказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передают Новости Донбасса.

Он отметил, что за уже 2-месячный период карантина у людей, которые сегодня живут на неподконтрольных территориях, накапливаются пенсионные, социальные выплаты.

«Они сегодня не могут получить эти деньги, отоварить их. Соответственно, после открытия линии разграничения если это количество людей одновременно захочет пройти КПВВ — они физически не смогут этого сделать. Мало того: все, кто перейдут линию разграничения, попадут в «Ощадбанк», а там не хватит столько наличных денег, чтобы их всем выдать. Это невозможно», — сказал министр.

Чтобы была возможность урегулировать поток людей, планируется создание электронной очереди пересечения контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).

«Мы создали коммуникацию по общению нашего министерства и Министерства социальной политики, Пенсионного фонда, «Ощадбанка», СБУ, Госпогранслужбы и иных взаимосвязанных ведомств. И мы понимаем, что, условно, с такого-то числа будут открыты КПВВ. Например, пенсионеры. У них у всех есть свое электронное пенсионное удостоверение, идут смс-сообщения от «Ощадбанка», соответственно, они получат уведомление. Это может быть алфавитный порядок уведомления лиц. Но я склоняюсь к возрастному порядку. Люди более старшего возраста — в первую очередь, и брать десятилетиями или пятилетиями», — пояснил Резников.

«И как в посольстве: записаться, получить свою дату на посещение посольства для получения визы. Так и здесь они смогут записаться, что планируют в такой-то временный период пересечь КПВВ, подтверждаю это, хочу посетить «Ощадбанк», такие-то отделения Пенсионного фонда, управления соцзащиты населения и пр. И тогда они смогут пройти верификацию в «Ощадбанке», сейчас мы периодичность верификации продлили — ее можно не проходить в период карантина плюс 30 дней после его окончания», — дополнил министр.

Таким образом получится сбалансированная управляемая очередь. «Которая, получив свои деньги, отправится обратно. Потом приезжают следующие. И так мы будем бороться, чтобы не создавать очереди, толпы, в том числе, чтобы не взаимоопыляться, не дай бог, этим коронавирусом», — резюмировал Резников. Новости Украины - Сегодня, 20:33 280 После снятия в Украине карантина по коронавирусной инфекции для жителей неподконтрольных территорий Донбасса будет создана специальная электронная очередь для пересечения линии разграничения.Об этом рассказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передают Новости Донбасса.Он отметил, что за уже 2-месячный период карантина у людей, которые сегодня живут на неподконтрольных территориях, накапливаются пенсионные, социальные выплаты.«Они сегодня не могут получить эти деньги, отоварить их. Соответственно, после открытия линии разграничения если это количество людей одновременно захочет пройти КПВВ — они физически не смогут этого сделать. Мало того: все, кто перейдут линию разграничения, попадут в «Ощадбанк», а там не хватит столько наличных денег, чтобы их всем выдать. Это невозможно», — сказал министр.Чтобы была возможность урегулировать поток людей, планируется создание электронной очереди пересечения контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).«Мы создали коммуникацию по общению нашего министерства и Министерства социальной политики, Пенсионного фонда, «Ощадбанка», СБУ, Госпогранслужбы и иных взаимосвязанных ведомств. И мы понимаем, что, условно, с такого-то числа будут открыты КПВВ. Например, пенсионеры. У них у всех есть свое электронное пенсионное удостоверение, идут смс-сообщения от «Ощадбанка», соответственно, они получат уведомление. Это может быть алфавитный порядок уведомления лиц. Но я склоняюсь к возрастному порядку. Люди более старшего возраста — в первую очередь, и брать десятилетиями или пятилетиями», — пояснил Резников.«И как в посольстве: записаться, получить свою дату на посещение посольства для получения визы. Так и здесь они смогут записаться, что планируют в такой-то временный период пересечь КПВВ, подтверждаю это, хочу посетить «Ощадбанк», такие-то отделения Пенсионного фонда, управления соцзащиты населения и пр. И тогда они смогут пройти верификацию в «Ощадбанке», сейчас мы периодичность верификации продлили — ее можно не проходить в период карантина плюс 30 дней после его окончания», — дополнил министр.Таким образом получится сбалансированная управляемая очередь. «Которая, получив свои деньги, отправится обратно. Потом приезжают следующие. И так мы будем бороться, чтобы не создавать очереди, толпы, в том числе, чтобы не взаимоопыляться, не дай бог, этим коронавирусом», — резюмировал Резников. Новости Украины - Сегодня, 20:33 280

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