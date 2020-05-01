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В США расстреляли поминальную процессию, 13 человек ранены

Sergey Сегодня, 10:4521Новости
В США расстреляли поминальную процессию, 13 человек ранены

В США произошел очередной массовый огнестрельный инцидент. В городе Богалуса (штат Луизиана - ред.) неизвестный стрелок открыл огонь по поминальной процессии. В результате атаки 13 человек были ранены, один из них находится в тяжелом состоянии.
Как передает агентство Associated Press, инцидент произошел в 21:15 в субботу.
Около 150 человек собрались на пустыре, чтобы почтить память пропавшего в начале мая Доминика Джеймса, чье тело было обнаружено 8 мая в своем автомобиле в лесу.
В какой-то момент мимо людей промчалось авто из которого и раздались выстрелы. Затем машина стремительно умчалась. По горячим следам стрелка задержать не удалось.
"Все что мы можем сказать, так это то, что была проезжающая машина из которой открыли огонь. И там был чистый хаос", - рассказал майор полиции Богалуса Трой Тервалон.

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