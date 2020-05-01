Отдых в Европе и не только: Чего ждать этим летом

Летний сезон и туристический бизнес в Европе стали жертвой коронавируса – они попробуют выкарабкаться. Но как раньше точно уже не будет. А как всё будет этим летом?Современные европейцы не работают на износ. Поэтому отдых в выходные и зарубежные поездки минимум два раза в год (летом – на море, зимой – на горнолыжный курорт), даже если ради этого приходится экономить в трудовые будни на еде, одежде, отоплении, – это святое. Если речь, конечно, не идёт о пенсионерах из богатых стран Северной Европы, не вылезающих из заморских круизов. Немецкие отдыхающие предпочитают проплаченный двухнедельный отдых летом в Испании, Греции, Турции. Европейцы, что побогаче, махнут подальше – куда-нибудь на Сейшелы, Мальдивы, Бали или Карибские острова, чтобы зимой устремиться кататься на лыжах в Австрию или итальянский Тироль. Греки, с некоторых пор обедневшие, предпочтут летом один из сотен своих собственных островов, разделив его с англичанами, французами и всеми остальными, а рождественско-новогодние каникулы проведут в родной деревне…Так было ещё вчера, до пришествия коронавируса, когда людям пришлось удалиться на карантин, доходы просели, границы закрылись, а самолёты встали на прикол. Но жизнь, которая, конечно, уже никогда не будет прежней (для элиты, правда, ничего не изменится, она лишь выиграет), не может остановиться. Без отдыха, пусть и не столь масштабного и шикарного, как совсем недавно, рядовые европейцы, конечно, не обойдутся. Ибо по факту и в плане этногенеза это всё-таки по преимуществу "старички" (мигрантский элемент из стран Азии и Африки пробрался в Европу не для работы). "Пахать" без выходных и отпусков, как зачастую приходится на Украине и просторах СНГ не избалованным в СССР соотечественникам, большинство европейцев просто не в состоянии.Правительство Евросоюза – Еврокомиссия – это, конечно, понимает, как и то, что туризм в Европе – одна из существенных сфер её экономики, которую нужно спасать.Ближайшие месяцы не должны быть потеряны для процветавшей европейской туристической экосистемы... Лето в Европе – важнейший сезон для туристической индустрии: он приносит в среднем 190 миллиардов евро,– напомнила Еврокомиссия странам – членам ЕС 13 мая на своём сайте.ЕС – при том что способы воздействия на отдельные страны у него имеются – не может запрещать или разрешать туризм. Такие полномочия находятся в руках национальных правительств. Поэтому речь идёт о настоятельных рекомендациях, а также критериях, с помощью которых власти стран – членов ЕС смогут определять, где и когда ослаблять режим карантина и открывать границы.Греция готовится к туристическому сезону. Фото: Agenturfoto via www.imago-images / GloballookpressЕврокомиссия считает, что "по мере того, как странам – членам ЕС удаётся сдержать распространение вируса, сплошные ограничения свободы передвижения должны заменяться более узконаправленными мерами". С этой целью – без привязки к конкретным срокам – следует начать "открывать" для граждан страны и "регионы с похожей эпидемиологической ситуацией". Это – первый критерий. Второй – способность стран-членов обеспечивать "социальную дистанцию", быть в состоянии проводить нужное число тестов на COVID-19. Третий – отсутствие чрезмерных ограничений.Пока что речь может идти только о снятии ограничений на внутренних границах ЕС: первая фаза состоит в частичной их отмене, вторая означает полное открытие границ. И лишь потом настанет очередь границ внешних.Что касается российских любителей прошвырнуться по Европе, то их рекомендации Еврокомиссии не касаются. Поскольку речь идёт только о жителях стран Европейского экономического сообщества (ЕС плюс Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн) и об открытии части внутренних, но не внешних границ ЕС. Для прибывающих иностранцев существует карантинный режим, что пока что исключает возможность туристических поездок. Дальнейшие действия будут зависеть от того, как поведёт себя коронавирус.Тем не менее в Еврокомиссии не хотят, чтобы европейцы расставались с надеждой на летний отдых:Ближайшие месяцы могут дать людям шанс на такой необходимый отдых, расслабление и свежий воздух, а также на встречу с друзьями и семьёй, будь то в своей стране – члене ЕС либо за границей.Но такое возможно, добавляют в Брюсселе, лишь при условии соблюдения всех мер безопасности и гигиены, скоординированных действий европейских стран. Брюссель рекомендует им ввести обязательное ношение масок всеми пассажирами как в общественном транспорте, так и на вокзалах, станциях и в аэропортах, работники которых должны соблюдать особые меры предосторожности, обеспечить граждан гелем для дезинфекции рук. Билеты Еврокомиссия советует продавать и покупать онлайн, чтобы избегать очередей возле касс и автоматов. Для того, чтобы люди могли планировать свои отпуска, создаётся интерактивная карта, которая будет отображать эпидемиологическую ситуацию не только в каждой стране ЕС, но и в регионах.Фото: Stefan Sauer / GloballookpressНесложно спрогнозировать, что 2020 год станет в Европе годом внутреннего туризма, причём туризма автомобильного. Ведь улететь даже в не столь далёкие края будет страшновато: воздушное сообщение вряд ли быстро восстановится в прежнем объёме, билеты, вероятно, подорожают, да и пользоваться аэропортами и самолётами многие просто не захотят из-за страха заразиться и вышеописанных мер предосторожности, напрочь отбивающих отпускное настроение. При этом летний отдых окажется в различных регионах ЕС либо очень дорогим, либо особенно выгодным.Европейские страны живут с марта в условиях закрытых границ. Между тем доля туризма в экономике Греции, Кипра и Хорватии составляет свыше 20%, Португалии – 19%, Испании – 15%, Италии – 13%, Франции и Германии – около 10%. В целом на туризм приходится около 10% ВВП ЕС, эта сфера экономики создаёт 12% рабочих мест.Открывающая 15 июня свою границу с Германией Австрия делает ставку на внутренний туризм. Австрийские власти предлагают гражданам останавливаться не в гостиницах, где больше риск подцепить заразу, а в апартаментах, где нет посторонних и можно самим готовить. Поскольку маленькая Австрия ориентировалась на международный туризм, цены в турсекторе упадут.Немцы – большие любители поколесить по миру – на этот раз определённо предпочтут остаться дома, где вполне достаточно и отличных курортов на берегах Балтики, Северного моря, и озёр, термальных источников с сотнями возникших вокруг них Бадов и Спа, и других культурно-исторических достопримечательностей. Поэтому цены – и без того немаленькие – вырастут. Когда границы с ФРГ откроют Бельгия и Нидерланды, у их граждан появится ещё больше возможностей разнообразить свой отдых: несколько часов за рулём, и они будут на месте.Отличные возможности отдохнуть появятся у испанцев, если они совсем не разорились на карантине. Население страны составляет 47 миллионов, которые никак не смогут заменить 84 миллиона иностранцев, отдыхавших в Испании в минувшем году. Поэтому цены на отели будут очень низкими. На Майорке, например, будущим туристам предлагают 75-процентные скидки. Но вряд ли они смогут слететься туда до начала августа. Испания, которая вместе с Италией оказалась в числе наиболее пострадавших в мире стран от коронавируса, в мае начала постепенный (в четыре фазы) выход из жёсткого карантина и надеется закончить его к концу июня.Самыми большими оптимистами в Европе насчёт летнего турсезона являются греки, готовящиеся принимать иностранных туристов с 1 июля. Начать хотят с богатых туристов, если те намерены арендовать яхты, при условии тестов на коронавирус или антитела не раньше, чем за три дня до приезда.В Италии ситуация не вполне ясная. Несмотря на постепенный выход из карантина, непонятно, когда она начнёт впускать иностранных туристов, и захотят ли те по "горячим следам" приехать в города, где ещё недавно на грузовиках развозили трупы. По имеющейся информации, Рим предложил другим странам ЕС координировать открытие границ и ведёт двусторонние переговоры со странами, откуда приезжало большинство туристов. Согласно оценкам торговой палаты Confcommercio, в 2020 году турсектор страны потеряет 120 миллиардов евро. Под угрозой находится 420 тысяч рабочих мест в этой сфере.Литва, Латвия и Эстония договорились полностью открыть границы для своих граждан с 15 мая и ведут переговоры о том же с рядом соседних стран.В общем, как видим, ситуация в сфере туризма, особенно международного, в 2020 году в странах ЕС совсем не обнадёживающая. Однако для русских есть простой выход: остаться и провести отпуск в собственной стране, где есть так много чего посмотреть. Берег турецкий и бутички Ломбардии могут подождать.Латышев Сергей