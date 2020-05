Новый российский экраноплан назвали "морским монстром" в США

Американские журналисты из издания We Are the Mighty высоко оценили разрабатываемый в России экраноплан "Чайка" А-050, назвав его "морским монстром" и уточнив, что аппарат готовится к сдаче в эксплуатацию уже в этом году.ckbspk.ru / АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева»В материале отмечается, что в СССР экранопланам придавали заметное значение по причине уникального сочетания возможностей самолетов и кораблей. Одним из ярких примеров является экраноплан "Лунь", который развивал максимальную скорость до 550 километров в час и мог нести на себе противокорабельные ракеты.В настоящее время разработка А-050 находится на заключительном этапе. Эта машина способна достигать скорости 500 км/ч, на его борту могут разместиться до ста человек или до девяти тонн различного груза. Новая "Чайка" найдет свое применение для грузоперевозок, спасения и поиска людей, а также разведки. Создателем экраноплана является "Радар ММС".Николай Денежкин