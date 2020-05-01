Как британская королева выбрала советского моряка

В 1953 году, будучи капитаном первого ранга, Рудаков привел в Портсмут крейсер «Свердлов» для участия в морском параде по случаю восшествия на престол Елизаветы II. Той самой, что правит и ныне. При этом «пришел» с таким блеском, что попал на обложки британских СМИ.Он присутствовал на церемонии коронации и преподнес ее величеству подарок от советского правительства — горностаевую мантию, за что был удостоен приглашения на вальс и танцевал с королевой.Многие москвичи помнят станцию «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии метро. Впечатляет оформление станции: гранит, мрамор, оникс, бронзовые скульптуры… Одна из скульптур изображает матроса-сигнальщика с линкора «Марат» – в 1930-е годы скульптор Манизер ваял его с настоящего краснофлотца (курсанта Военно-морского училища) Олимпия Рудакова.Командиром крейсера «Свердлов» был капитан 1 ранга Олимпий Рудаков. Высокий, статный, красивый мужчина, знающий английский язык и ранее бывавший в Великобритании и США. По пути в Портсмут «Свердлов» попал в жесточайший шторм, задержался и опоздал к планируемому времени начала якорной стоянки в гавани. Советский крейсер не стал дожидаться лоцмана – командир решил встать на якорь сам, несмотря на сложные условия швартовки и огромное количество кораблей вокруг. Рудаков сделал это виртуозно! Многочисленные зеваки, раскрыв рот, смотрели на филигранно точную и быструю швартовку громадины крейсера в узости Спитхейдского рейда – внешней гавани Портсмута.Адмирал Хатчинсон, который был очевидцем швартовки, говорил: «Что он себе позволяет, этот русский капитан! Он сошёл с ума! У причалов пришвартованы более 300 кораблей, порт такой тесный, даже более опытные капитаны не могут самостоятельно причалить, здесь нет места для маневрирования, течение сильное, перепады глубин, и без лоцмана!!!». Встречающие на пирсах и кораблях замерли, никто не кричал, стояла жуткая тревожная тишина.Совершив сложнейший маневр, стальная громадина замерла точно в отведенном для нее месте. В порту началась настоящая феерия. Сдержанные и невозмутимые англичане, как дети, прыгали от радости, кричали и кидали в воду цветы, разноцветные ленты, шляпки.И если на швартовку подобного корабля обычно отводится час и двадцать минут, то Рудаков затратил на всё лишь 12 минут.Советский капитан стал героем! Фотографии Олимпия Рудакова обошли первые страницы всех британских газет!На следующее утро – морской парад. Королева обходила строй кораблей на яхте HMS Surprise (K346) («Сюрпрайз»). Гостевое судно было обязано отсалютовать королевской яхте одним залпом. Но с русского крейсера раздается три залпа и громовое ура шеренги моряков.Затем все командиры кораблей прибыли на линкор HMS Vanguard (23) («Авангард»), где Елизавета II устроила награждение юбилейными медалями. На корме линкора командиры выстроились в порядке старшинства воинских званий.Первыми стояли американский и французский адмиралы, а за ними – капитан 1-го ранга Рудаков и остальные. Нарушая этикет, королева первым делом подошла к Олимпию Ивановичу, поздравила его, вручила медаль и только затем повернулась к американскому и французскому адмиралам.Черчилль был в шоке…Двадцать офицеров «Свердлова» во главе с командиром получили приглашение на Коронационный бал в Королевские морские казармы.В самом начале торжества Рудаков преподнес Елизавете II подарок Советского правительства – горностаевую мантию. Окружающие заметили, что русский офицер и английская королева так непозволительно долго смотрели друг на друга, что даже устроители церемонии смутились.После чего один из придворных прошептал Олимпию на ухо, что его приглашает на тур вальса королева. Затем она подвела советского моряка к своей сестре. Принцесса Маргарет тоже закружилась с Рудаковым в вальсе. Вскоре, после того как Рудаков вернулся на крейсер, к пирсу подвалил фургон, набитый розами. Из записки на визитной карточке следовало, что они предназначены капитану от принцессы Маргарет…Алия Капаева