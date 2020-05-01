На Украине представили свою версию визита Козака в Берлин

Советник Ангелы Меркель по внешней политике Ян Хеккер принял в Берлине вице-премьера России Дмитрия Козака, чтобы наладить коммуникацию, «ничего тайного и срочного» там не было, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.«Был недостаток коммуникации конкретно между господином Козаком и господином Яном Хеккером. И таким способом этот недостаток решили устранить, чтобы не по телефону, а просто сесть и пообщаться. Но ничего такого тайного и срочного, уверяю вас, не было», – сказал Кулеба в интервью агентству «РБК-Украина».Кулеба еще раз подчеркнул, что Украина знала от немецких коллег об этом визите и будет знать о его результатах. По его словам, это были консультации, и никакие решения там без участия Украины не принимались.По его словам, Консультативный совет в рамках контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе не был создан из-за отсутствия «консенсуса» между участниками процесса.Ранее источник сообщал, что Козак посетил с однодневным рабочим визитом Берлин для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с советником канцлера Германии Ангелы Меркель Яном Хеккером.Позже сам Козак рассказал о переговорах, а в Германии объяснили визит находящегося под санкциями Козака. Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказал опасения в связи с визитом Козака в Германию.