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В Луганске сообщили о новых 11 случаях COVID-19

verter Сегодня, 12:300Новости
В Луганске сообщили о новых 11 случаях COVID-19
Луганские медики зарегистрировали 328 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
«328 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в ЛНР на 17 мая 2020 года. Выписано 111 человек», — говорится в сообщении. Красота и здоровье - Сегодня, 11:43 76

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