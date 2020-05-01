Пограничники ЛНР изъяли из тайника украинских ДРГ более 3 тыс. единиц боеприпасов и оружие

Сотрудники Службы пограничной охраны МГБ ЛНР изъяли из тайника украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) у линии разграничения более 3,2 тыс. единиц оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

"Вблизи государственной границы Луганской Народной Республики с Украиной по линии фактического разграничения сотрудниками Службы пограничной охраны МГБ ЛНР в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий обнаружен тайник с оружием и боеприпасами украинских диверсионно-разведывательных групп", - сообщили в ведомстве.

В частности, пограничники изъяли из тайника: автомат АК-74; 3173 патрона калибра 7,62 мм разных модификаций; 10 гранат ВОГ-25 и ВОГ-25П для подствольного гранатомета; 19 кумулятивных гранат для ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 без порохового заряда.

"Проводятся дальнейшие мероприятия по предотвращению террористических актов и пресечению незаконного оборота оружия на территории Луганской Народной Республики", - добавили в Министерстве госбезопасности.

18 мая — Луганск