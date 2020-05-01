Поздравление профсоюза работников культуры ЛНР с Международным днем музеев
От имени Республиканского комитета профсоюза работников культуры ЛНР поздравляю всех работников музеев Республики с Международным днем музеев!
Вы занимаетесь нужным и благородным делом – поддерживаете духовную связь времен, преемственность поколений, храните и приумножаете бесценное наследие прошлого и богатые многовековые традиции. Именно музеи дают нам возможность ощутить особое чувство сопричастности к истории, обогащают наше мировоззрение.
В этот замечательный день хочется выразить слова благодарности всем работникам музеев за профессионализм, добросовестный труд, усердие, бесконечную преданность любимому делу.
Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником и пожелания доброго здоровья, счастья, благополучия, новых творческих успехов и неиссякаемого вдохновения.
Председатель профсоюза работников культуры ЛНР
Тамара Саянова
18 мая — Луганск
Вы занимаетесь нужным и благородным делом – поддерживаете духовную связь времен, преемственность поколений, храните и приумножаете бесценное наследие прошлого и богатые многовековые традиции. Именно музеи дают нам возможность ощутить особое чувство сопричастности к истории, обогащают наше мировоззрение.
В этот замечательный день хочется выразить слова благодарности всем работникам музеев за профессионализм, добросовестный труд, усердие, бесконечную преданность любимому делу.
Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником и пожелания доброго здоровья, счастья, благополучия, новых творческих успехов и неиссякаемого вдохновения.
Председатель профсоюза работников культуры ЛНР
Тамара Саянова
18 мая — Луганск
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