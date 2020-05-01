Поздравление профсоюза работников культуры ЛНР с Международным днем музеев

От имени Республиканского комитета профсоюза работников культуры ЛНР поздравляю всех работников музеев Республики с Международным днем музеев!

Вы занимаетесь нужным и благородным делом – поддерживаете духовную связь времен, преемственность поколений, храните и приумножаете бесценное наследие прошлого и богатые многовековые традиции. Именно музеи дают нам возможность ощутить особое чувство сопричастности к истории, обогащают наше мировоззрение.

В этот замечательный день хочется выразить слова благодарности всем работникам музеев за профессионализм, добросовестный труд, усердие, бесконечную преданность любимому делу.

Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником и пожелания доброго здоровья, счастья, благополучия, новых творческих успехов и неиссякаемого вдохновения.

Председатель профсоюза работников культуры ЛНР

Тамара Саянова

18 мая — Луганск