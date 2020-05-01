Саперы МЧС ЛНР в мае разминировали более 52 га территории ЛНР

Сотрудники инженерно-саперных подразделений МЧС ЛНР в мае разминировали более 52 га территории ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

"С 1 по 18 мая инженерно-саперные подразделения МЧС обследовали 52,3 га территории ЛНР. Саперами МЧС было обнаружено и вывезено в места утилизации два боеприпаса. Это артиллерийский снаряд калибром 122 миллиметра современного производства и боеприпас калибром 76 миллиметров времен Великой Отечественной войны", – говорится в сообщении.

"Всего с начала месяца в инженерно-саперные подразделения МЧС ЛНР поступило семь заявок. С 1 мая саперами осуществлено семь выездов на разминирование территории Республики", – отметили в пресс-службе.

Ранее в МЧС сообщали, что саперы ведомства с начала года обнаружили почти 400 взрывоопасных предметов.

Министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР генерал-майор службы гражданской защиты Евгений Кацавалов заявлял, что саперы МЧС в 2019 году обезвредили на территории ЛНР 826 взрывоопасных предметов.

18 мая — Луганск