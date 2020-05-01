За неделю в Луганске отремонтировали дороги еще на двух улицах



Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на начальника предприятия Андрея Бабенко.

«На прошедшей неделе осуществляли ремонт горячей асфальтобетонной смесью улиц 50-летия образования СССР и Черноморской», — отметил он.

«Кроме того, с использованием сыпучих материалов ремонтировали улицу 16-я Линия. Также подготовили под укладку асфальта участки покрытия на магистралях 19-я Линия, 50-летия Образования СССР, Карпинского и Андрея Линева», — рассказал Бабенко.

Удобный город - Сегодня, 16:54 113 Специалисты столичного коммунального предприятия «Эксплуатационно-линейное управление автодорог» («ЭЛУА») за минувшую неделю отремонтировали асфальтовое покрытие дорог на двух улицах Луганска.Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на начальника предприятия Андрея Бабенко.«На прошедшей неделе осуществляли ремонт горячей асфальтобетонной смесью улиц 50-летия образования СССР и Черноморской», — отметил он.«Кроме того, с использованием сыпучих материалов ремонтировали улицу 16-я Линия. Также подготовили под укладку асфальта участки покрытия на магистралях 19-я Линия, 50-летия Образования СССР, Карпинского и Андрея Линева», — рассказал Бабенко.Удобный город - Сегодня, 16:54 113

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