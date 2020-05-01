Поздравление координатора комитета "Россия-Донбасс" c Днем Конституции ЛНР

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, координатор Интеграционного комитета "Россия – Донбасс" Андрей Козенко направил в адрес главы ЛНР Леонида Пасечника поздравление по случаю Дня Конституции ЛНР.

Уважаемый Леонид Иванович! Дорогие луганчане!

Поздравляю вас с шестой годовщиной принятия Конституции Луганской Народной Республики! Это главный документ, который защищает ваше право жить, работать и строить будущее в свободном и справедливом государстве.

Заложенные в Конституции права и гарантии призваны сохранить исторические традиции, культурные ценности и приоритеты жителей ЛНР. Это основа для стабильного будущего, неотъемлемой частью которого являются благополучие, мир, процветание и, конечно же, единство с нашей общей Родиной – Российской Федерацией.

Я искренне верю, что нормы, заложенные в Конституции Луганской Народной Республики, станут основой для последующей интеграции в политическое и правовое пространство Российской Федерации точно так же, как это произошло в Республике Крым.

Успехов вам в труде, новых достижений, мира и согласия! С праздником!

С уважением,

депутат Государственной Думы РФ, координатор Интеграционного комитета "Россия – Донбасс"

Андрей Козенко

18 мая — Луганск