Поздравление координатора комитета "Россия-Донбасс" c Днем Конституции ЛНР
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, координатор Интеграционного комитета "Россия – Донбасс" Андрей Козенко направил в адрес главы ЛНР Леонида Пасечника поздравление по случаю Дня Конституции ЛНР.
Уважаемый Леонид Иванович! Дорогие луганчане!
Поздравляю вас с шестой годовщиной принятия Конституции Луганской Народной Республики! Это главный документ, который защищает ваше право жить, работать и строить будущее в свободном и справедливом государстве.
Заложенные в Конституции права и гарантии призваны сохранить исторические традиции, культурные ценности и приоритеты жителей ЛНР. Это основа для стабильного будущего, неотъемлемой частью которого являются благополучие, мир, процветание и, конечно же, единство с нашей общей Родиной – Российской Федерацией.
Я искренне верю, что нормы, заложенные в Конституции Луганской Народной Республики, станут основой для последующей интеграции в политическое и правовое пространство Российской Федерации точно так же, как это произошло в Республике Крым.
Успехов вам в труде, новых достижений, мира и согласия! С праздником!
С уважением,
депутат Государственной Думы РФ, координатор Интеграционного комитета "Россия – Донбасс"
Андрей Козенко
18 мая — Луганск
Уважаемый Леонид Иванович! Дорогие луганчане!
Поздравляю вас с шестой годовщиной принятия Конституции Луганской Народной Республики! Это главный документ, который защищает ваше право жить, работать и строить будущее в свободном и справедливом государстве.
Заложенные в Конституции права и гарантии призваны сохранить исторические традиции, культурные ценности и приоритеты жителей ЛНР. Это основа для стабильного будущего, неотъемлемой частью которого являются благополучие, мир, процветание и, конечно же, единство с нашей общей Родиной – Российской Федерацией.
Я искренне верю, что нормы, заложенные в Конституции Луганской Народной Республики, станут основой для последующей интеграции в политическое и правовое пространство Российской Федерации точно так же, как это произошло в Республике Крым.
Успехов вам в труде, новых достижений, мира и согласия! С праздником!
С уважением,
депутат Государственной Думы РФ, координатор Интеграционного комитета "Россия – Донбасс"
Андрей Козенко
18 мая — Луганск
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