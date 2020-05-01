Медики ЛНР приглашают жителей Республики 20 и 22 мая бесплатно обследоваться на меланому

Медики ЛНР приглашают жителей Республики 20 и 22 мая пройти бесплатное обследование на меланому в рамках акции "Меланома-стоп". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

"Акция "Меланома-Стоп" проводится с целью обследования населения Республики для раннего выявления одной из самых коварных опухолей человека – меланомы – с соблюдением всех требований приказа Министерства здравоохранения ЛНР "Об организации противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса СOVID-19 в Луганской Народной Республике", – говорится в сообщении.

"По инициативе дерматологической и онкологической служб, при поддержке Министерства здравоохранения ЛНР опытные специалисты под руководством заслуженного врача Украины, заслуженного врача ЛНР, профессора Владимира Радионова проводят безвозмездную диагностику пигментных невусов с использованием современного дерматоскопического оборудования в рамках проекта "Дни ранней диагностики злокачественных новообразований кожи", – отметили в Министерстве.

В ведомстве уточнили, что 20 мая обследование будет проводиться с 8.00 до 16.00 в столичной клинике дерматологии и косметологии по адресу: Луганск, улица Оборонная, 6а (напротив Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной).

Телефоны для справок: 066-811-28-00, 072-111-00-99.

22 мая обследование будет проходить с 8.00 до 15.00 в Луганском республиканском дерматовенерологическом диспансере по адресу: Луганск, улица Краснодонская, 14.

Телефон для справок: (0642) 50-70-38.

18 мая — Луганск