Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Республике ночью 19 мая
Усиление ветра до 18 м/с ожидается местами на территории ЛНР ночью 19 мая. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
"Ночью 19 мая в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление западного ветра до 15-18 м/с", - предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.
18 мая — Луганск
"Ночью 19 мая в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление западного ветра до 15-18 м/с", - предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.
18 мая — Луганск
Метки: {keywords}