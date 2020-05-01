Что общего у шавок Навального и украинских нациков типа Стерненко?

На самом деле их роднит очень многое. С той лишь разницей, что действия российских «активистов» осуждаемы гражданским обществом и их действия получают должную оценку со стороны правоохранительных органов. Не всегда и не в полной мере, но всё же.Украинские же «побратимы», наскакав таки госпереворот, и став ещё одной ветвью власти, уже шесть лет осуществляют своей деятельность безнаказанно. Но, если не брать в расчёт размах и массовость, то можно выделить несколько основных моментов:— работа на оппозиционные силы и антиправительственный характер выступлений— агрессия в адрес силовиков— постоянные попытки переписать и опорочить историю— вербовка в свои ряды юные неокрепшие умы— бесперебойное финансированиеРазница лишь в том, что в Москве бросали в полицию урнами и пластиковыми бутылками, а на Украине сразу начали с брусчатки и коктейлей Молотова.В остальном — все практически идентично. Даже история с загруженными на сайт Бессмертного полка фотографиями Гитлера и нацистских преступников. Опять таки, с той лишь разницей, что на Украине портреты Бандеры и Шухевича 9 мая носят по улицам открыто. В том числе и для того, чтобы «смеха ради вату потроллить».Между прочим, в первых рядах таких шутников из года в год оказывался и Стерненко. Который сначала стал руководителем штаба одесского «Правого сектора», а потом, отметившись во множестве разного рода отвратительных и мерзких акциях (в том числе — регулярного вандализма в отношении всего, что имеет отношение к памяти Маршала Жукова), стал всенародной «знаменитостью». Которая два года назад зарезала человека, а сегодня, под влиянием толпы, получила статус потерпевшего и нового «народного героя». Потому что убийство человека на Украине теперь самообороной считается. И убийца, если он активный активист, всегда имеет статус потерпевшего.Вот так, да.Собственно, к чему я все это. Украина сегодня — это не только филиал ада на земле и непрекращающаяся головная боль. Это и хороший наглядный пример того, к чему в конечном итоге могут привести оставленные без должной реакции «безобидные» развлечения не в меру активных #онижедетей.Не секрет, что проблему легче предотвратить, чем потом расхлёбывать её последствия. Потому, когда кто-то в очередной раз попытается вызвать у вас жалость и понимание в адрес устроивших очередную выходку птенцов гнезда Навального, просто вспомните, что безнаказанность рождает вседозволенность. И спущенная сегодня на тормозах «глупая шутка» может обернуться трагедией в обозримом будущем. Причём, трагедией не только в жизни отдельно взятого человека, который может стать невинной жертвой одуревшего от безнаказанности урода.Думаю, вы понимаете, о чем я…Юлия Витязева