Украинский учебник географии относится к области мечтательной гигантомании – политолог

Украинский учебник географии, где утверждается, что белорусы – не славяне, а французы, испанцы и евреи, вероятно, вышли из Галичины, является примером мечтательной гигантомании и не имеет ничего общего с наукой. Об этом ЛИЦ заявил заместитель председателя комиссии по общественному контролю, территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты ЛНР, политолог Александр Проценко.Украинский учебник по географии для 8-х классов, рекомендованный министерством образования, обрел широкую известность после того, как украинские СМИ опубликовали выдержки из него, где утверждается, что "древний язык индийцев санскрит близок к украинскому", а "географические названия западных и южных стран и народов, такие как Галатея, галилеяне, Франция (Галия), Галисия в Испании или Португалия (Порту-Галия), вероятно указывает на то, что предки современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турков могли прийти на эти земли с украинской Галичины". Также утверждается, что белорусы и поляки имеют разное генетическое происхождение, поляки – славянское, а белорусы – балтийское. Автором учебника является Петр Алексеевич Масляк — доктор географических наук, профессор кафедры географии Украины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, заслуженный работник образования Украины.белорусы и поляки тоже имеют разное генетическое происхождение. Поляки – славянское, а белорусы – балтийскоеМЕЧТАТЕЛЬНАЯ ГИГАНТОМАНИЯ"Этот украиноцентричный и оторванный как от науки, так и от обыденной жизни учебник – далеко не первый в попытках патриотичных украинских ученых "натянуть сову на глобус" и представить украинство как едва ли не первооснову мировой цивилизации и культуры. А точнее будет сказать людей, имеющих ученые степени и считающихся в Украине учеными. Потому как такие крайне нескромные псевднонаучные предположения относятся скорее к области мечтательной гигантомании, нежели к реальным историческим исследованиям", - отметил Проценко.Он добавил, что "трудно всерьез комментировать такие жемчужины украинского научно-экспертного сообщества"."Хочется, скорее, просто вспомнить украинскую же пословицу о том, что "дурень думкою багатіє", - сказал политолог.ПЕРЕДОЗИРОВКА МИФОЛОГИЕЙ"Если без эмоций и сарказма, то мы видим очередной пример передозировки впрыскиваемой в социум социально-политической мифологии. При этом нужно понимать, что политические мифы, архетипы, эпос являются частью национального и цивилизационного сознания практически во всех странах, в этом нет ничего удивительного", - пояснил эксперт."Другое дело, что в данном случае мы имеем дело с полной выдумкой и историческим симулякром, призванным пробудить некое чувство гордости за якобы славное и культурообразующее прошлое своего народа. Причем, в таких случаях, чем невнятнее и бесславнее настоящее, тем более величественным пытаются прорисовать образ прошлого", - добавил он.НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НЕПОЛНОЦЕННОСТИПроценко отметил, что в таких удаленных от реалий и здравого смысла национал-патриотических фантазиях усматривается еще одно, сознательное или нет, намерение – "уйти от национального комплекса неполноценности "младшего брата" в сравнении с русскими"."Кстати, такой комплекс есть только у националистически настроенных современных патриотов, в то время как у украинца "с советскими настройками" такого не наблюдается, так как в его мировоззрении ничего плохого или унизительного нет в том, что русский с украинцем – братья и имеют общее историческое прошлое", - подчеркнул ученый."Но, так как актуальная идеологическая повестка в Украине базируется на русофобии и разрыве цивилизационных уз, то приходится выдумывать фантастическое такое величественное и славное прошлое вместо того, чтобы гордиться и ценить реальные совместные с русским и другими славянскими народами вехи, ценности и достижения", - резюмировал политолог.18 мая — Луганск