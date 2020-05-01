Подача воды в Брянку сократилась на 80% в связи с вводом в эксплуатацию водовода
Подача воды в Брянку сократилась на 80% в связи с вводом в эксплуатацию нового участка магистрального водовода. Об этом сообщили в администрации города.
"В связи с вводом в эксплуатацию нового участка магистрального водовода 1200 мм четвертого подъема ЗФС "Алчевск" и его промывкой подача воды на город Брянка была сокращена на 80% до 20.00 19 мая", - говорится в сообщении.
18 мая — Луганск
"В связи с вводом в эксплуатацию нового участка магистрального водовода 1200 мм четвертого подъема ЗФС "Алчевск" и его промывкой подача воды на город Брянка была сокращена на 80% до 20.00 19 мая", - говорится в сообщении.
18 мая — Луганск
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