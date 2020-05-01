Подача воды в Брянку сократилась на 80% в связи с вводом в эксплуатацию водовода

Подача воды в Брянку сократилась на 80% в связи с вводом в эксплуатацию нового участка магистрального водовода. Об этом сообщили в администрации города.

"В связи с вводом в эксплуатацию нового участка магистрального водовода 1200 мм четвертого подъема ЗФС "Алчевск" и его промывкой подача воды на город Брянка была сокращена на 80% до 20.00 19 мая", - говорится в сообщении.

18 мая — Луганск