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Подача воды в Брянку сократилась на 80% в связи с вводом в эксплуатацию водовода

Sergey Сегодня, 19:4514Новости
Подача воды в Брянку сократилась на 80% в связи с вводом в эксплуатацию водовода
Подача воды в Брянку сократилась на 80% в связи с вводом в эксплуатацию нового участка магистрального водовода. Об этом сообщили в администрации города.
"В связи с вводом в эксплуатацию нового участка магистрального водовода 1200 мм четвертого подъема ЗФС "Алчевск" и его промывкой подача воды на город Брянка была сокращена на 80% до 20.00 19 мая", - говорится в сообщении.
18 мая — Луганск

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