Некрасивая позиция оппозиции. Часть 3

Погружаясь в быт участников азовской ОПГ, опять же, вынужден напомнить, что данная аббревиатура должна расшифровываться не иначе как «организованная политическая группа», я грешным делом уже задумался над тем, что мне придется писать целую книгу о деяниях этих удивительных людей.Даже изучая жизнедеятельность Алексея Михайловича Склярова, который, как мне кажется, всегда практиковал нестандартный подход к ведению бизнеса, я понял, что писать об этом человеке и делах его «скорбных» можно бесконечно долго. Но, понимание того, что я не готов тратить на него больше трех дней из своей жизни, ибо ему в спину уже дышат новые «герои», о которых я просто обязан рассказать, подталкивает меня к тому, чтобы я наконец-то поставил точку в своем повествовании о нюансах его биографии. Ну, или, как минимум, многоточие.Из прошлых публикаций вы узнали, как наследник нашего героя, 23-летний Никита Денисович Скляров, приобрел по сходной цене 32994 кв. м муниципальной земли, взяв при этом на себя обязательства по размещению на данном участке трех объектов коммунально-бытового обслуживания для планируемых к постройке средней школы и детского сада. Объектов, без которых эксплуатировать сад и школу будет не то чтобы проблематично, а попросту невозможно.Так получилось, что приобретя заветный участок, Никита Денисович не стал ждать финансирования строительства данных социальных объектов, без сомнения весьма важных для города Азова, а сразу разделил его на два участка меньшей площадью, при этом не забыв изменить вид разрешенного использования. Интересно, а все те журналисты, сотрудники муниципальных, региональных и даже федеральных СМИ, которые год за годом продолжают сообщать миру о том, что в Азове, по адресу ул. Московская, 304 будет построена новая школа, хотя бы догадываются о том, что Никита Скляров уже списал данный проект в архив, признав его нереализуемым на практике? Догадывается ли об этом губернатор Ростовской области Василий Голубев, который планирует даже выделить деньги из регионального бюджета на данный проект в 2022 году?Ну да ладно, это все лирика. Давайте поговорим о том, как реализация данной схемы стала возможна на практике. Странности, на которые действующей в то время администрации нужно было обратить внимание, начались еще в период проведения аукциона по выкупу земельного участка, на территории которого ныне функционирует один из объектов ООО «Кантина». Если вам удастся когда-либо заглянуть в аукционную документацию, то вы увидите, что единственным оппонентом Никиты Денисовича Склярова в этих торгах выступал некто Кривонос Кирилл Константинович, его друг и соратник, человек, чья судьба неразрывно связана с данным предприятием.Посмотрите на эти фотографии. Они взяты с тех страниц в социальных сетях, которые их создатели позиционируют как страницы ООО «Кантина». Посмотрите на даты – 2016, 2017 годы. Уверен, что где-то в недрах сети Интернет есть и более ранние фотографии, просто мне некогда их искать, да и есть ли в этом смысл? Герои фотографий – Кирилл Кривонос, Никита Скляров, Алексей Михайлович Скляров. Антураж – объекты ООО «Кантина». Из этого следует, что никакого аукциона по факту просто не было, а перед жителями Азова разыграли дешевый спектакль, в результате которого «ушел» участок площадью 32994 кв. м. Да, ничего противозаконного в этом нет, в аукционе могут участвовать друзья и коллеги. И если бы Никита Денисович действительно использовал данный участок по назначению, разместив на нем объекты коммунально-бытового обслуживания, необходимые для эксплуатации детского сада и средней школы, то Кирилл Кривонос никогда бы и не всплыл на поверхность. Ну номинал и номинал, что с него взять? Но учитывая то, что данный участок изначально не планировали использовать по его прямому назначению, роль Кирилла Константиновича в данном мероприятии выглядит уже совсем по другому. Партнер, а может быть и соучастник. Это уже решать не нам, следствие разберется.Обратите внимание на данную схему. Вот так должен выглядеть сегодня земельный участок с кадастровым номером 61:45:0000351:71. Три объекта коммунально-бытового обслуживания, под которые данный участок формировался в принципе, пруд, дорожки и много-много зеленых насаждений, которые так же брал на себя обязательства сохранить покупатель.И так он выглядит сегодня. Пруд, немного другой формы и вряд ли зарегистрированный как объект капитального строительства, «сарай», оформленный как складское здание, но по сути своей выполняющий функции розничного магазина, офиса и дегустационного зала и немного деревьев. Удивительно, что еще не слышны возгласы местных «общественников» в их любимом формате – «Он украл городские леса» или «Эту землю могли отдать многодетным».Кстати, если кто-то считает, что доказать факт уничтожения зеленых насаждений уже не получится, так как прошло много времени, то он ошибается. Обратите внимание на данный снимок, сделанный в октябре 2014 года. Даже не смотря на разгар осени, можно понять, что деревьев на данной территории было намного больше, чем запечатлено на предыдущем снимке.Ну и самое интересное. Как подобное могла допустить действующая в то время власть? Понятно, что передав предпринимателю в собственность землю весьма трудно контролировать дальнейшее ее использование. Но есть один нюанс. Как сотрудники отдела архитектуры и строительства г. Азова, как минимум двое из которых, Екатерина Сеник и Сергей Гордов знали о целевом назначении данного участка, могли выдать Никите Склярову разрешение на строительство данного «сарая», размещение которого не предусмотрено прошедшим через публичные слушания и утверждённым постановлением главы администрации проектом планировки и межевания территории, и еще и ввести в дальнейшем данную постройку в эксплуатацию? Получается, что архитектор города Гордов просто забыл о том, что муниципалитету предстоит строить в данном месте среднюю школу и детский сад? Или его просто попросили забыть?Дальнейшая судьба данного земельного участка весьма тривиальна. Уже будучи разделенным на две территории, на одной из которых на месте зеленых насаждений водрузили «сарай», некогда единый земельный участок 01.06.2018 года был передан в собственность Марии Алексеевне Скляровой, которая теперь имеет полно право заявлять, что она является никем иным как добросовестным покупателем, который ничего не знает о делах предыдущего владельца данной земли, и, следовательно, не должна отвечать своим имуществом по его обязательствам. Все, финита ля комедия! Ловкость рук и никакого мошенства!Ну а как вы поняли, единственным выгодополучателем от реализации данной сомнительной схемы является именно Алексей Михайлович Скляров, который втянув своего внука в весьма некрасивую схему, при этом сам остался чист перед законом. Он спокойно ест выращенную в своем пруду рыбу, растит виноград, который в связи с опасной близостью с проезжей частью наверняка изобилует диоксидом азота, и регулярно вещает нам с экрана телевизора о том, что честнее и порядочнее его человека в этом городе просто нет и быть не может. Ну и стыдит нас за то, что не позволили ему стать главой г. Азова. Представляете себе главу с таких подходом к ведению дел? Страшный сон…Продолжение следует…Алексей Зотье