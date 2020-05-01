Синоптики прогнозируют днем 19 мая в ЛНР до 18 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 19 мая будет колебаться от 3 градусов выше нуля ночью до 18 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 18 мая до 21.00 19 мая на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами слабый туман; ветер западный 9-14 м/с, ночью местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 13-18 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов выше нуля, днем – 16-18 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 5-7 градусов ночью и 16-18 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 6-8 градусов ночью до 16-18 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 19 мая метеорологи отмечали в 1936 году – ноль градусов. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1953 году и составляла плюс 33,6 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 19 мая – 03.58, время захода – 20.42. Продолжительность светового дня составит 16 часов 44 минуты.

По предварительному прогнозу, 20 мая при прохождении атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди с грозами. 21 мая – без осадков, температура воздуха существенно не изменится.

18 мая — Луганск