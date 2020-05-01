ЧСПК разрешила в Свердловске передвижение частного транспорта для поездок на работу

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР разрешила в Свердловске передвижение личного транспорта для поездок к месту работы и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.

Ранее ЧСПК приняла решение с 13 мая отменить на большей части территории ЛНР некоторые ограничительные меры и возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов при условии соблюдения требований по организации их работы. При этом введенные ранее в связи с угрозой распространения COVID-19 ограничительные меры были сохранены в Свердловске, Перевальске, Алчевске и Первомайске, где продолжалось действие строгого режима самоизоляции.

Председатель ЧСПК, первый заместитель председателя Правительства ЛНР Юрий Говтвин на состоявшемся сегодня заседании комиссии зачитал обращение главы администрации Свердловска и Свердловского района Андрея Сухачева о частичном снятии ограничительных мер режима строгой самоизоляции граждан в регионе. В частности, глава администрации ходатайствовал о разрешении работы рынков всех форм собственности и предприятий, осуществляющую оптовую торговлю, а также о разрешении на передвижение всех видов личного транспорта.

Министр здравоохранения Наталия Пащенко пояснила, что на территории Свердловска и Свердловского района сохраняется крайне сложная эпидемическая ситуация и говорить о значительном смягчении ограничений преждевременно.

"Сегодня по этому городу зарегистрировано 75 случаев коронавирусной инфекции, из них медицинские работники – порядка 40%. Как мы знаем, медицинские работники наиболее обследованные. Мировая статистика, статистика Луганской Народной Республики и Российской Федерации указывает на то, что обычно медицинские работники составляют до 20% заболевших", - пояснила министр.

"На сегодняшний день по анализу структуры заболевшего населения и по процентному соотношению заболеваемости все говорит о том, что у нас по Свердловску есть случаи не диагностированные. Также это подтверждается количеством пневмоний (это считается осложнением), по Свердловску это 14%. Это говорит о том, что среди населения ещё есть люди, которые сегодня не обратились к врачу, те, которые не наблюдаются медицинскими работниками. По этой причине высокая социальная активность граждан, проживающих на этой территории, пока недопустима, также недопустимо их передвижение по Республике", - сказала Пащенко.

"Открытие рынков Министерство здравоохранения не поддерживает. Что касается передвижения на личном транспорте – если это будет только передвижение в целях оказаться на рабочем месте, то мы не против", - добавила она.

Позицию министра поддержал главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

"Если рассмотреть динамику развития процесса в городе Свердловске, нужно отметить следующее: 11 мая был отмечен наибольший подъем заболеваемости – 22 случая, после этого у нас 13 мая зарегистрировано 12 случаев. Таким образом, из 75 положительных случаев, которые зарегистрированы на сегодня, их большая половина пришлась на последнюю неделю. Нужно констатировать, что в городе Свердловск мы рассматриваем не просто подъем, а резкий подъем заболеваемости, и на сегодняшний момент данный процесс ещё не локализован", - сказал он.

"Снятие ограничительных мер на сегодняшний день не целесообразно. Считаем, что работу рынков пока разрешать нельзя, а движение частного транспорта в том случае, если необходимо людям добраться на работу и с работы, разрешить возможно", - добавил Докашенко.

Обсудив имеющуюся информацию, ЧСПК приняла решение:

"Снять ограничения на территории Свердловска, введенные согласно третьей части пункта 2.1. Решения чрезвычайной санитарно-эпидемической комиссии при Правительстве Луганской Народной Республики от 23 апреля 2020 года № 19/2020, относительно передвижения всех видов личного транспорта по территории Свердловска и Свердловского района к месту работы и обратно. Срок – с 23.00 18 мая 2020 года", - говорится в протоколе заседания комиссии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 4,6 млн, из них более 311 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 328 случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. C 1 по 12 мая в Республике действовал строгий режим самоизоляции.

18 мая — Луганск