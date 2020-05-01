В городе Свердловск резкий подъем заболеваемости, и на сегодняшний момент данный процесс ещё не локализован, — главный врач СЭС



Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.

Администрация Свердловска и Свердловского района обратилась в ЧСПК с просьбой о частичном смягчении режима строгой самоизоляции граждан в регионе. В частности, просили разрешить работу рынков всех форм собственности и предприятий, осуществляющую оптовую торговлю, а также разрешить передвижение всех видов личного транспорта.

Министр здравоохранения Наталия Пащенко пояснила, что на территории Свердловска и Свердловского района сохраняется крайне сложная эпидемическая ситуация и говорить о значительном смягчении ограничений преждевременно.

По словам Пащенко, в Свердловске на сегодня зарегистрировано 75 случаев коронавирусной инфекции, причем около 40% заболевших это медицинские работники. Как подчеркнула министр, среди медицинских работников больший процент протестированных, чем среди остального населения. А статистика заболевших в мире, статистика ЛНР и Российской Федерации указывает на то, что обычно медицинские работники составляют до 20% заболевших. Таким образом министр дала понять, что количество инфицированных в Свердловске больше, чем официально зарегистрировано.

«На сегодняшний день по анализу структуры заболевшего населения и по процентному соотношению заболеваемости все говорит о том, что у нас по Свердловску есть случаи не диагностированные. Также это подтверждается количеством пневмоний (это считается осложнением), по Свердловску это 14%. Это говорит о том, что среди населения ещё есть люди, которые сегодня не обратились к врачу, те, которые не наблюдаются медицинскими работниками. По этой причине высокая социальная активность граждан, проживающих на этой территории, пока недопустима, также недопустимо их передвижение по региону», — сказала Пащенко.

«Открытие рынков Министерство здравоохранения не поддерживает. Что касается передвижения на личном транспорте — если это будет только передвижение в целях оказаться на рабочем месте, то мы не против», — добавила она.

Позицию министра поддержал главный государственный санитарный врач Дмитрий Докашенко.

«Если рассмотреть динамику развития процесса в городе Свердловске, нужно отметить следующее: 11 мая был отмечен наибольший подъем заболеваемости — 22 случая, после этого у нас 13 мая зарегистрировано 12 случаев. Таким образом, из 75 положительных случаев, которые зарегистрированы на сегодня, их большая половина пришлась на последнюю неделю. Нужно констатировать, что в городе Свердловск мы рассматриваем не просто подъем, а резкий подъем заболеваемости, и на сегодняшний момент данный процесс ещё не локализован», — сказал он.

«Снятие ограничительных мер на сегодняшний день не целесообразно. Считаем, что работу рынков пока разрешать нельзя, а движение частного транспорта в том случае, если необходимо людям добраться на работу и с работы, разрешить возможно», — добавил Докашенко.

Обсудив имеющуюся информацию, ЧСПК приняла следующие решение: «Снять ограничения на территории Свердловска, введенные согласно третьей части пункта 2.1. Решения чрезвычайной санитарно-эпидемической комиссии при Правительстве Луганской Народной Республики от 23 апреля 2020 года № 19/2020, относительно передвижения всех видов личного транспорта по территории Свердловска и Свердловского района к месту работы и обратно. Срок — с 23.00 18 мая 2020 года». Красота и здоровье - Сегодня, 21:39 55 Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) разрешила в Свердловске передвижение личного транспорта для поездок к месту работы и обратно.Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.Администрация Свердловска и Свердловского района обратилась в ЧСПК с просьбой о частичном смягчении режима строгой самоизоляции граждан в регионе. В частности, просили разрешить работу рынков всех форм собственности и предприятий, осуществляющую оптовую торговлю, а также разрешить передвижение всех видов личного транспорта.Министр здравоохранения Наталия Пащенко пояснила, что на территории Свердловска и Свердловского района сохраняется крайне сложная эпидемическая ситуация и говорить о значительном смягчении ограничений преждевременно.По словам Пащенко, в Свердловске на сегодня зарегистрировано 75 случаев коронавирусной инфекции, причем около 40% заболевших это медицинские работники. Как подчеркнула министр, среди медицинских работников больший процент протестированных, чем среди остального населения. А статистика заболевших в мире, статистика ЛНР и Российской Федерации указывает на то, что обычно медицинские работники составляют до 20% заболевших. Таким образом министр дала понять, что количество инфицированных в Свердловске больше, чем официально зарегистрировано.«На сегодняшний день по анализу структуры заболевшего населения и по процентному соотношению заболеваемости все говорит о том, что у нас по Свердловску есть случаи не диагностированные. Также это подтверждается количеством пневмоний (это считается осложнением), по Свердловску это 14%. Это говорит о том, что среди населения ещё есть люди, которые сегодня не обратились к врачу, те, которые не наблюдаются медицинскими работниками. По этой причине высокая социальная активность граждан, проживающих на этой территории, пока недопустима, также недопустимо их передвижение по региону», — сказала Пащенко.«Открытие рынков Министерство здравоохранения не поддерживает. Что касается передвижения на личном транспорте — если это будет только передвижение в целях оказаться на рабочем месте, то мы не против», — добавила она.Позицию министра поддержал главный государственный санитарный врач Дмитрий Докашенко.«Если рассмотреть динамику развития процесса в городе Свердловске, нужно отметить следующее: 11 мая был отмечен наибольший подъем заболеваемости — 22 случая, после этого у нас 13 мая зарегистрировано 12 случаев. Таким образом, из 75 положительных случаев, которые зарегистрированы на сегодня, их большая половина пришлась на последнюю неделю. Нужно констатировать, что в городе Свердловск мы рассматриваем не просто подъем, а резкий подъем заболеваемости, и на сегодняшний момент данный процесс ещё не локализован», — сказал он.«Снятие ограничительных мер на сегодняшний день не целесообразно. Считаем, что работу рынков пока разрешать нельзя, а движение частного транспорта в том случае, если необходимо людям добраться на работу и с работы, разрешить возможно», — добавил Докашенко.Обсудив имеющуюся информацию, ЧСПК приняла следующие решение: «Снять ограничения на территории Свердловска, введенные согласно третьей части пункта 2.1. Решения чрезвычайной санитарно-эпидемической комиссии при Правительстве Луганской Народной Республики от 23 апреля 2020 года № 19/2020, относительно передвижения всех видов личного транспорта по территории Свердловска и Свердловского района к месту работы и обратно. Срок — с 23.00 18 мая 2020 года». Красота и здоровье - Сегодня, 21:39 55

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