Профессор Радионов бесплатно обследует луганчан на меланому 20 и 22 мая
Медики приглашают жителей Луганска 20 и 22 мая пройти бесплатное обследование на меланому в рамках акции «Меланома-стоп».
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
«Акция «Меланома-Стоп» проводится с целью обследования населения для раннего выявления одной из самых коварных опухолей человека — меланомы», — говорится в сообщении.
«Опытные специалисты под руководством заслуженного врача Украины, заслуженного врача ЛНР, профессора Владимира Радионова проводят безвозмездную диагностику пигментных невусов с использованием современного дерматоскопического оборудования в рамках проекта «Дни ранней диагностики злокачественных новообразований кожи», — отметили в Министерстве.
В ведомстве уточнили, что 20 мая обследование будет проводиться с 8.00 до 16.00 в столичной клинике дерматологии и косметологии по адресу: Луганск, улица Оборонная, 6а (напротив Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной).
Телефоны для справок: 066-811-28-00, 072-111-00-99.
22 мая обследование будет проходить с 8.00 до 15.00 в Луганском республиканском дерматовенерологическом диспансере по адресу: Луганск, улица Краснодонская, 14.
Телефон для справок: (0642) 50-70-38.
Красота и здоровье - Сегодня, 05:30 85
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
«Акция «Меланома-Стоп» проводится с целью обследования населения для раннего выявления одной из самых коварных опухолей человека — меланомы», — говорится в сообщении.
«Опытные специалисты под руководством заслуженного врача Украины, заслуженного врача ЛНР, профессора Владимира Радионова проводят безвозмездную диагностику пигментных невусов с использованием современного дерматоскопического оборудования в рамках проекта «Дни ранней диагностики злокачественных новообразований кожи», — отметили в Министерстве.
В ведомстве уточнили, что 20 мая обследование будет проводиться с 8.00 до 16.00 в столичной клинике дерматологии и косметологии по адресу: Луганск, улица Оборонная, 6а (напротив Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной).
Телефоны для справок: 066-811-28-00, 072-111-00-99.
22 мая обследование будет проходить с 8.00 до 15.00 в Луганском республиканском дерматовенерологическом диспансере по адресу: Луганск, улица Краснодонская, 14.
Телефон для справок: (0642) 50-70-38.
Красота и здоровье - Сегодня, 05:30 85
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