Последняя кость

Вторая неделя идёт после праздника Победы, а в Прибалтике всё "пылают станицы" - национально-ушибленная титульная тусовка никак не может успокоиться, уверенно и настойчиво продолжая дефекацию кирпичами.Произошло немыслимое. В разгар самоизоляции "эти русские полуварвары" (с) пришли к памятнику Освободителям и завалили его цветами! И это несмотря на усиленные завывания "чемодан-вокзал-Россиия", который несутся сегодня как со стороны укушенных НАТО, так и со стороны турбопатриотов РФ, в основном розового оттенка.Дошло до того, что латышский парламент устроил обструкцию своему министру внутренних дел, допустившему это "вопиющее неуважение к латышской государственности". Возглавляет поход против "неверных" президент Латвии, гражданин, Германии герр Левитс:— Нужно задуматься, стоит ли людям, которые живут этой стране и считают себя ее патриотами, отмечать этот день", — заявил президент во время пресс-брифинга.Напомню, что президент Латвии накануне совершил подвиг, вернув в парламент законопроект о приравнивании советской символики к нацистской. В своей сопроводительной записке этот герр заявил, что надо бы наказывать не только тех, кто совестную символику использует, но и тех, кто на нее смотрит. Вангую, что в окончательном варианте наказываться будут также те, кто о ней думает.9 мая сорвало все предохранители у всех записных русофобов. Элита Вейдемане, в прошлом - труженик печатного органа ЦК Латвийского коммунистического союза молодёжи (почему то русофобы чаще всего рекрутируются из этих органов), заявила, узнав об открытии в Резекне аллеи Памяти: "Стыдно и грустно, что в месте, откуда мои корни – Резекне – укоренилось зловонье красной армии...Однако жёлтую майку лидера русофобии и бурные овации титульной тусовки сорвал владелец какого-то кафе в Юрмале, который не стал обслуживать посетителей с георгиевскими ленточками. Правящее Национальное объединение, которое призвало брать пример с этого кафе и всячески поддержало хозяина. Думаю, теперь на этого "храброго" национала теперь прольётся дождь государственной благодати"Одна реклама от меня - если хотите покушать в Юрмале, то место, где это можно сделать KЕ«riЕ†š. Вчера владелец вышвырнул вон русского фашиста вместе с его георгиевской ленточкой. Вроде бы у них большие порции и очень вкусно. Мужчина (хозяин) с характером, спасибо ему!" - ликует депутат Рижской думы фракции Нацблока Гиртс Лапиньш.Закончилось всё действо официальным объявлением русских людьми второго сорта с переводом на латышский язык обучения всех детсадов и заявлением премьер - министра Латвии, гражданина США мистера Кариньша:Нам нужно, чтобы эти русские, которые тут растут, выросли латышами. Нам надо понять, что интеграция ведет к ассимиляции, это и должно быть нашей целью – ассимилировать их детей.”Ну что тут сказать? У каждого своя мечта. Один мечтает о благосостоянии своего народа, другой грезит ассимиляцией другого народа”, - заявил депутат Вячеслав Домбровский.Вся проблема в экономике, точнее в её полном отсутствии. Русофобской элите надо хоть чем-то хоть как-то объяснить своему стремительно нищающему электорату, с чего это никак не получается "Make Latvia Great again"? И русофобия - единственная и последняя кость, которую можно бросить в надежде, что она на какое - то время отвлечёт внимание туземцев, пока ареопаг хмуро допиливает то, что еще осталось от еврофондов и транзитных потоков.Всё начинается и упирается в вульгарные баблосы... В условиях, когда США сошёл с ума печатный станок а денег всё равно не хватает даже своим, "наши заокеанские партнеры" вдруг ощутили, какая прожорливая стайка "соратников" расположилась на берегах Балтики. Бюджет Латвии, если убрать туземные танцы и заклинания :"Кризис! Уходи!", состоит из ежеквартальных полутораярдовых вливаний от таких столпов демократии, как Голдман Сакс и Морган Стэнли, которые иногда, чисто для предания этой порнографии видимость внутриевроейских процессов, транзитом проскакивали через Дойче Банк.Всё, что требовалось в ответ от местных дерьмократов, это регулярно гадить на Россию. Бизнес нехитрый и не напряжный, это вам не ГЭС и заводы строить под пятой "проклятых оккупантов". На этом бюджете уже выросло целое поколение правильных латышей, ничего другого не умеющих делать от слова "совсем".И вот, кажется, бабло кончается. Ну и куда девать всю эту шоблу, привыкших вкусно жрать, сладко спать и читать по бумажке спичрайтера из посольства США незамысловатые рулады про русских оккупантов, гадко и подло, еще при императоре Александре выковырявших прибалтийских батраков из немецких свинарников, давших за счет российской казны образование в университетах Петербурга, отстроивших с нуля промышленность, сельское хозяйство и морской флот, и возившихся, как с писаной торбой всё постсоветское время...Незамысловатый англосаксонский ум, поразмыслив с калькулятором в руках, что утилизация этой, никому в Европе нахрен не нужной, биомассы, будет стоить гораздо меньше, чем оформление в виде подарка кому угодно, хоть арабам, хоть россиянам... Ужас местной тусовки в том, что и России они не нужны даже в виде подарка. То есть древняя картина "Приплыли" поворачивается к местному бомонду совсем уж неприличным местом, вот и колбасит их не по - детски, начиная с мрий о поголовной ассимиляции, заканчивая прожектами о помещении всех русских в "специально отведенные места, огороженные и охраняемые" (есть и такие проекты).Ну а пока в Латвии, готовясь к окончанию карантина и к открытию границ спешно достраивают дополнительную полосу по дороге в аэропорт, чтобы население не создавало пробки на вылет, а рыбные прилавки уверенно осваивают шпроты из Калининграда, закусив которыми, оставшимся аборигенам национально-ушибленные власти будут предлагать опять и опять окончательно решить русский вопрос, ибо "только от этого зависит процветание и могущество латышской нации".P.S Ответ русской молодёжи мриям про ассимиляцию русских:Сергей Василье