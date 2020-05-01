Попытка отстранить РФ от достройки АЭС: Чехия испытывает фантомные боли



«Правительство одобрило тайный документ, который из достройки АЭС «Дукованы» может исключить Россию и Китай», — сообщили журналисты, отметив, что по их информации, такое решение может быть принято, так как российские и китайские компании представляют опасность для национальной безопасности страны.





«И в Азии, и в Африке, и в Европе строятся АЭС по разработанным Россией технологиям. И, насколько мне известно, за всю многолетнюю историю таких строек никаких претензий к нам не было. Ни с точки зрения безопасности, ни политических, ни финансовых — никаких [претензий]», — напомнил Морозов.





«Но мне кажется, это из разряда фобий и политических фейков, когда собственные страхи выдаются за некую реальность. Очевидно же, что у России нет никакого резона портить отношения с Чехией или использовать какие-то инструменты давления на эту страну», — отметил он.





«Поэтому опасения, что Россия будет представлять какую-то угрозу, участвуя в достройке АЭС «Дукованы», очень странные. Это фантомные боли некоторых чешских политиков, у которых не все ладно с головой», — отметил Олег Морозов в завершение беседы.



Намерение Чехии отстранить российские и китайские компании от строительства нового энергоблока Атомной электростанции «Дукованы», не допустив их до конкурса под предлогом того, что они якобы угрожают нацбезопасности, является «фантомными болями» местных политиков, у которых не ладно с головой».Такое мнение в беседе с ФАН высказал член Международного комитета Совета Федерации Олег Морозов, комментируя заявление чешских журналистов по итогам заседания правительства, посвященного расширению атомной станции «Дукованы».Сенатор Морозов, комментируя эту новость, отметил, что за Китай говорить не может, но Россия строит атомные электростанции по всему миру и это общеизвестно.Россия, по его словам, зарекомендовала себя как надежный партнер – она строит и передает АЭС в разных странах, а затем при необходимости помогает в их эксплуатации. И ни разу не было никаких прецедентов, что лона использует это в каких-то своих политических целях.При этом сенатор предположил, что планы Чехии отстранить нашу страну от строительства нового энергоблока может быть связано с недавним инцидентом со сносом памятника советскому маршалу Коневу в Праге и вызванными эти разногласиями.Между нашими странами действительно возникли разногласия из-а памятника Коневу, но они никак не отражаются на взаимном социально-экономическом партнерстве, добавил сенатор. По его словам, стороны обсуждают произошедшее, тем более, что президент Чехии Милош Земан, раскритиковал принятое муниципальными властями решение снести памятник советскому маршалу. Но, в любом случае, это никак не касается торгово-экономических связей.Александр Люблинский