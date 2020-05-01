В Луганске умер главврач городской больницы №4
Главный врач Луганской многопрофильной больницы № 4 Алексей Навроцкий, у которого был диагностирован COVID-19, скончался в возрасте 48 лет, пишет «Остров».
Алексей Навроцкий скончался вчера в реанимационном отделении больницы № 4.
«Вирусная пневмония, вызванная коронавирусом нового типа. Боролись до последнего, что только ни делали, включая ИВЛ. Вчера ушел», — заявлено в сообщении.
Происшествия - Сегодня, 11:03 10
Алексей Навроцкий скончался вчера в реанимационном отделении больницы № 4.
«Вирусная пневмония, вызванная коронавирусом нового типа. Боролись до последнего, что только ни делали, включая ИВЛ. Вчера ушел», — заявлено в сообщении.
Происшествия - Сегодня, 11:03 10
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